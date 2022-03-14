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香港確診增2.7萬例 本波死亡人數逾4千

中央社 / 台北14日電
香港疫情嚴峻。圖／新華社
香港疫情嚴峻。圖／新華社

香港今天新增COVID-19陽性病例2萬6908例，其中核酸確診1萬2040例，其餘1萬4868例是快篩呈陽性。而第5波疫情累計死亡人數今天突破4000人。官員擔心，近日市面人潮增加會使疫情反彈。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天表示，現在香港確診數字正處於高檔期，而近日市面人潮有增加的跡象。她為此呼籲市民減少外出。如果防疫有鬆懈，疫情有機會反彈。第5波疫情累計確診病例超過72萬。

此外，香港過去24小時新增249人染疫死亡，年齡介於39至105歲。第5波疫情至今累計有4066人染疫死亡，死亡率是0.56%，95%是60歲以上長者，約60%來自安老院或殘疾人士院舍。

已接種疫苗的死亡率是0.08%，未接種疫苗的死亡率是1.86%，相差20多倍。長者已完成接種疫苗的死亡率是2.89%，而未接種疫苗的死亡率逾12%。

中國國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年此前表示，現時本港首要任務是減少死亡，減少重症及減少感染。

香港醫院管理局行政總裁高拔陞今早表示，醫管局已分別向默沙東及輝瑞藥廠，購入抗病毒口服藥物，其中默沙東藥廠的口服藥已開始處方給指定診所及安老院患者等；首批輝瑞口服藥也會於今日運抵香港。

政府專家顧問許樹昌今早表示，已經在安老院使用了1600個療程劑量的默沙東口服藥，相信在廣泛用藥及提升疫苗接種率下，能減低死亡率。

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