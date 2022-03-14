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香港疫情死亡率超英美韓星 專家：可預見的悲劇

中央社 / 台北14日電
香港第5波疫情死亡率超越英美韓星。 美聯社
香港第5波疫情死亡率超越英美韓星。 美聯社

香港第5波疫情死亡率超越英美韓星。香港大學專家分析，香港居住環境擠迫、無法將安老院與社區分隔、長者疫苗接種率低及公營醫療資源不足，死亡率高是「可預見的悲劇」。

香港第5波疫情累計近4000人染疫死亡。香港大學醫學院微生物學系臨床助理教授薛達（SiddharthSridhar）13日在臉書（Facebook）撰文，分析香港第5波疫情死亡率高的原因。

薛達指出，根據Our World in Data過去7天滾動平均數據，在各地整體病例都處於高水平下，香港每100萬人口有約35人染疫死亡，而英國、美國、南韓及新加坡，每100萬人口只有不到10人染疫死亡。

他提到，雖然各地對死亡率的定義不同，但香港作為全球最富裕的城市之一，經過兩年多疫情卻落得如此情況，是一場「可預見的悲劇」（predictabletragedy）。

薛達表示，香港居住環境擠迫，無可避免會出現家庭內或跨家庭傳播，當確診病例以幾何級數上升，很快攻破了政府追縱密切接觸者的能力。

他說，要將安老院與社區分隔不可能。當社區疫情爆發，屬感染高危險群的長者居住在封閉的安老院內，可預見很容易引起全院疫情爆發。這波疫情的死亡個案中，有很大比例是安老院長者。如12日官方公布198人染疫死亡，當中119人是安老院長者。

薛達指出，其他城市也出現上述情況，只是香港情況較嚴重，但為何香港死亡率這麼高？只因一個字：「疫苗」。

他說，全球醫學界已有共識，接種疫苗有助減少死亡率。但可惜香港長者疫情接種率低，至今只有54.6%的80歲以上長者已接種1劑或以上疫苗。香港有超過90%染疫死者未完成接種2劑疫苗，而絕大部份人之前沒有感染過COVID-19病毒，所以在第5波疫情中沒有交叉保護作用。

薛達認為，香港公營醫療系統出現供給不足，以往流感高峰期已不勝負荷。現在長者感染COVID-19後出現併發症比率高，即使醫護人員如何努力，醫院沒有足夠人手及空間應付。

他說，第5波疫情已暴露香港公營醫療系統長久以來的問題，「儘快推出政策緩解問題，較樣板式向醫護人員致敬更重要」。

薛達建議，香港當局必須儘快為長者接種疫苗，存備抗病毒藥，並向安老院派發抗病毒藥物，以減低受感染長者的死亡率。

新冠肺炎 香港 死亡率

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