北京有求必應 林鄭月娥：首批中國醫護人員抵港

「說好的深港一家親，結果是防疫兩樣情？」中國疫情近期再度延燒，深圳14日開始突發進入為期7天的封閉式管理，要求民眾居家辦公、限制非必要的人流移動，同時公共交通也暫停營運，形同「封城」的緊急措施讓民眾措手不及，甚至湧現搶購糧食囤貨、還有人趕著把電腦從辦公地點搬回家上班的景象。同時因為緊鄰香港，做為中國官方刻意營造的「深港一體」經濟生活圈，開始有不少中國輿論將深圳的疫情禍首，怪到了沒有封城的香港頭上。這波疫情裡，關係緊密的深圳和香港如何互相影響？深圳的封閉會對香港造成什麼衝擊？

2022-03-15 11:48