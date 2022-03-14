北京有求必應 林鄭月娥：首批中國醫護人員抵港
香港疫情嚴峻，醫療人力、資源緊繃，行政長官林鄭月娥今天說，北京正式委派醫療團隊分批來港支援COVID-19病患治療工作，首批75人今天稍後抵港，本週將再有300名中國的醫療人員來港。
綜合官方香港電台、明報今天報導，林鄭月娥上午出席抗疫例行記者會時，作了上述表示。
林鄭月娥宣布，北京將正式分批派出醫療人員來港，協助醫療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）患者，首批75人將於今天稍後到港，本週將再有300人團隊抵達。
林鄭月娥說，為提升醫院管理局的治療能力，先前向北京提出請求，要求派出中國的醫療團隊來港支援，上週來自廣東的16人已來港考察並對接，感謝北京「有求必應」。
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