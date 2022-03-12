確診病例增加…大陸開始啟用抗原快篩 民眾質疑防疫作為

中國衛健委周六（3月12日）通報，中國大陸在過去24小時新增1524例新冠病例，其中1084例是無症狀感染者。

在各省份中，山東和吉林的確診病例最多。在吉林省會長春近日發現數百個病例後，周五該市實行了全市小區單位封閉式管理措施。根據該規定，每戶兩天只能有一個人可以出門采購。該市啟動三輪全員核酸檢測，所有900萬居民都將接受檢測。

對於防疫模式的質疑

在社交媒體微博上，不少網友質疑吉林嚴格的防疫措施表，表示相關政策缺乏對打工族、個體商販生活狀況的考慮。

在相關通報下方的評論區，一位網友評論寫道：「一個省會，說停就停。那邊的小商小販是夠慘的。還得聽著一些自以為是的人說『要健康少點錢怎麼了』，沒有鐵飯碗只能強制李姐呀。聖母們也不在乎在省會看重病的患者，不在乎沒錢慢性死亡的窮人，不在乎疫苗特效藥。就在乎那極其特例的後遺症和感冒一般的勞累口乾。」這條評論獲得了超過250個讚。

另一位寫道：「又來了，2年了都打了疫苗還要這樣。」這條也迅速獲得了超過70個讚。

還有網友對標上海，說「上海疫情最近也嚴重，上海全市小區封閉禁足了嗎？沒想到這是疫情來我們這邊身邊第三個年頭了，疫苗第二針接種率全國也至少86%以上了，還是20年年初那個一刀切防疫模式」。

上海、深圳等地疫情同樣升溫

上海衛健委周六通報，當地在過去24小時新增本土新冠確診病例83例，其中包括無症狀感染者78例。另外，新增境外輸入病例31例，其中包括9例無症狀感染者。

上海市負責疫情防控的部門表示，這次當地疫情主要是輸入病例引起的，「由於管理疏漏引發本土感染並導致傳播」。隨著本土疫情在上海多區散發，當地多個小區、寫字樓、學校、醫院等被暫時封閉。

中國媒體《財經》的報導指出，管理疏漏來自於位於上海徐匯區老牌五星級酒店華亭賓館，其中近八成輸入病例來自香港。香港近日疫情持續延燒，每日數萬例新增確診，死亡人數也在攀升。而上海和香港之間一向航線聯繫密切。

此外，與香港一河之隔的深圳近日疫情也明顯升溫。根據深圳市衛健委通報，截至3月11日，該市本輪疫情累計病例已達366例。深圳市至今沒有披露本輪疫情的感染源頭。鑑於疫情升溫，深圳各區於3月12日凌晨統一宣布升級管控，實行機關企事業單位居家辦公等措施。

清零政策難以為繼？

2020年初武漢爆發疫情後，中國采取了病毒清零措施，通過嚴格防疫來防止病毒擴散。在過去的兩年裡，通過大規模檢測和封鎖，病毒清零措施成功地撲滅了零星的疫情。

不過，自今年1月中國首次檢測到Omicron這種具有高度傳染性的變體以來，清零政策面臨著前所未有的嚴峻考驗。民間針對病毒清零以及封城等政策的質疑聲音也越來越大，觀點也越來越多元。

除了上文提到的網友針對吉林防疫模式的質疑外，周六（3月12日），微博熱搜第一名是#沒有疫情的大學生活什麼樣#，不少年輕人表示「真的太懷念沒有疫情時的大學生活」，表示一切恍如隔世。

此外，大量網友對於其寵物的安危表示擔憂，擔心疫情吃緊之際、再次出現此前被曝光的「無害化處理」的情況。「深圳啟用驛站托管因主人確診滯留的寵物」這樣的新聞則得到網友們的好評。

同一天，另一個社媒知乎熱榜上的第一名是「怎樣看待吉林農業科技學院發生的疫情以及校領導被免職？」在點讚最高的回答中，用戶名「琢磨先生」的網友寫道：「如果說鄭州暴雨的瞞報行為讓人記憶猶新的話，那麼在那之後的瞞報就需要我們問一句『為什麼』了。」

啟用新冠病毒抗原檢測

中國衛健委在周五宣布，為了服務疫情防控需要，決定在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充。中國藥監局隨後批准了五家新冠抗原產品正式上市。衛健委網站指出，除了供基層醫療衛生機構和隔離觀察人員抗原檢測應用之外，社區居民有自我檢測需求的，「可通過零售藥店、網絡銷售平台等渠道，自行購買抗原檢測試劑進行自測」。

此前，中國是全球少數幾乎完全依賴核酸檢測來確定新冠確診病例的國家。核酸檢測主要是尋找病毒的遺傳物質，如核酸、核糖核酸，抗原快篩則是尋找被病毒感染的蛋白質碎片。核酸檢測的結果通常比抗原快篩的結果更精確，因為它們更敏感。而抗原快篩需要更高的病毒濃度才能檢測出陽性結果。

專家當時認為，除非中國漸漸拋棄清零政策，不然恐怕不會大規模核准使用抗原快篩。那麼如今中國放行新冠抗原檢測，是否意味著防疫政策上的轉折？人們拭目以待。

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