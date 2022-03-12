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香港新增確診2.7萬例 198人染疫死亡創單日新高

中央社 / 台北12日電

香港新增COVID-19陽性病例2萬7647例，其中核酸確診1萬5789例，其餘1萬1858例是快速抗原測試呈陽性。昨天多198人染病死亡，再創單日新高。

綜合香港衛生防護中心及醫院管理局今天公布，昨天香港再增198人染疫死亡，年齡介於36至107歲，當中119人來自安養院。另外因數據滯後，有87人在7日至10日死亡，但沒有公布。

第5波疫情累計確診66萬1816例，累計有3516人染疫死亡，年齡中位數是85歲，當中1894人來自養老院及殘疾安養中心，死亡率0.53%。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會表示，今天的確診數字與之前數天接近，綜觀過去一周，每天確診病例徘徊在3萬至4萬，停滯在高水平，加上近日大廈圍封強檢，陽性百分比仍居高點，維持在12.5%，顯示病毒在社區傳播仍然非常活躍，沒有明顯向下趨勢。

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