港專家：港疫情未受控 料不少快篩陽性者沒呈報

香港官方近日報告感染病例有所減少，香港政府專家顧問許樹昌今天表示，疫情正在高峰橫行，雖然近日新增病例回落至3萬多，但不能視為疫情受控；他估計很多快速測試呈陽性病人沒有呈報。

港府核酸檢測能力有限下，7日起推出快速抗原測試陽性呈報平台。市民自行使用快速抗原測試，結果呈陽性可向政府呈報。

綜合港媒報導，許樹昌今天在電台節目表示，本港疫情正在高峰橫行，雖然近日病例數目回落，但不能視為疫情受控，他估計短期內確診數字仍會維持在5位數，目前放寬社交距離措施屬「天方夜譚」。

他又指，估計不少市民特別是退休人士，因為沒有誘因，即使快速抗原測試呈陽性都沒有呈報，他身邊有不少朋友也不打算呈報。所以仍要持續觀察疫情一段日子，再評估走勢。

香港政府未公布是否如期3月進行全民強制檢測。許樹昌表示，全民強檢最佳時機是在疫情剛爆發時，香港專家與國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年達成共識，不應在疫情高峰期時進行全民強檢，現在應是當確診數字回落，但又持續停留在3、4位數字，做全民強檢找出潛在病例，協助達到清零。全民強檢需配合一定程度的居家隔離才可有效清零。

香港新冠疫苗專家委員會召集人劉澤星今天在電台節目表示，目前疫情絕對不是緩和，相信社區仍有很多隱形帶菌者，每日新增病例仍有2萬至3萬多，是前數輪疫情的數百倍，市民要繼續保持高度戒備。

香港行政長官林鄭月娥今早在記者會表示，近日單日確診病例維持在3萬多，未有以指數式上升，認為屬於平穩局面；而快速抗原測試呈報平台只運行2至3日，需要再觀察一段時間，目前不能說已經到了「拐點」或作階段性總結。

林鄭月娥強調，會視乎疫情不同情況作規劃，如情況惡化，會加快提升檢測能力及興建社區隔離設施；如情況有改善，將考慮表列處所、學校及入境限制等方面，會否有重開路線圖。

商務及經濟發展局長邱騰華在另一個電台節目表示，本港快速測試包種類及數量充足，為確保高危群組頻密檢測，已經向中國購入5500萬個快速測試包，現時每日派出100萬至200萬個。若全民強檢需要使用快速檢測，亦會確保有充足供應。