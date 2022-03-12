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台南確診30多歲男藥師被爆有足跡未公布 衛生局回應了

中國本土疫情涉17省市 逾1500病例

中央社 / 台北12日電

中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情近期持續升溫，官方今天通報，新增476例確診，涉及17省市，其中山東省占了159例；另有1048例本土無症狀感染者。

中國國家衛生健康委員會官網公布，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例588例，包括本土476例，涉及17省市，其中山東省159例最多，吉林省也有134例；另有境外移入病例112例。

當日並報告新增無症狀感染者1173例，其中境外移入125例、本土1048例。

截至11日24時，中國大陸現有確診5461例，累計治癒出院10萬3431例，累計死亡4636例，累計報告確診11萬3528例。

新冠肺炎

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