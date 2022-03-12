中國本土疫情涉17省市 逾1500病例
中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情近期持續升溫，官方今天通報，新增476例確診，涉及17省市，其中山東省占了159例；另有1048例本土無症狀感染者。
中國國家衛生健康委員會官網公布，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例588例，包括本土476例，涉及17省市，其中山東省159例最多，吉林省也有134例；另有境外移入病例112例。
當日並報告新增無症狀感染者1173例，其中境外移入125例、本土1048例。
截至11日24時，中國大陸現有確診5461例，累計治癒出院10萬3431例，累計死亡4636例，累計報告確診11萬3528例。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言