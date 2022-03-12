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為防疫上車噴酒精好危險 做漏一樣動作隨時令整輛車爆炸

香港01 / 文．林迅景
擷自香港01
擷自香港01

《學是疫學非》第二季由「是非精」張寶兒、何依婷、何泳芍、陳詩欣、陳欣茵以及「流姑娘」何沛珈主持，早前講完各種防疫冷知識後，第三集就講到市民居家，以及外出時注意的事項，原來上車狂噴消毒酒精有可能令整輛車爆炸！

點樣檢查「水封」（U-型管）

節目首次講解家居浴室、廁所或廚房的去水管中的U-型管對於阻隔病菌有多重要，其後解釋，如果時常在廁所內嗅到溝渠的味道，即可能是「水封」（U-型管）已失效，可能已出現破損。教授又指，如果沖水（去水）時聽到咕嚕聲，即是有隔氣，又或者可以用一條裝去了泵的膠管插入去進位，去測驗水位。

餐廳隔板真得有用？

現時市民仍有不少人外出到餐廳進食，教授與「是非精」何依婷、陳欣茵也通過做實驗測試間隔板的功用，原來在沒有裝間隔版的情況下，飛沬有很大可能噴到隔離檯，但間隔板也不可以過大，因為會影響空氣流動，令該區域滯流帶有病菌的空氣。最後教授指，進食時不宜交談，最好還是「快點吃完快戴上口罩，沒有事的話不要留在餐廳」。

上車噴消毒酒精隨時爆炸

市民也有不少機會坐計程車，節目指出上車噴消毒酒精也存在不少危險，因為消毒酒精的起火點低，如果一個密閉空間內存在過多酒精含量的話，就會很易燃。教授還說：「一旦有火的時候，整輛車就會爆炸。」不過要消毒的話也有其他選擇，例如光觸媒，或者漂白水都可以，又或者將酒精稀釋到70%，80%一樣可以殺菌，而且噴消毒酒精前一定要打開窗。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎

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教授還說：「一旦有火的時候，整輛車就會爆炸。」不過要消毒的話也有其他選擇，例如光觸媒，或者漂白水都可以，又或者將酒精稀釋到70%，80%一樣可以殺菌，而且噴消毒酒精前一定要打開窗。

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