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香港新增2.9萬例 官員改口：未見疫情開始下降

中央社 / 香港11日電

香港今天新增COVID-19陽性病例2萬9381例，其中核酸確診1萬8888例，是近期首次低於2萬例。不過衛生官員今天改口說，未見疫情有開始下降的趨勢，重申當前疫情仍嚴峻。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今天在記者會作以上通報。

他表示，香港病例高峰在3月初，即2日至4日出現，當時光是核酸陽性病例每日超過5萬。5日至6日核酸陽性病例開始回落至3萬多，之後下降至每日2.5萬至3萬，這趨勢似乎顯示疫情已屆高峰及見頂，沒有再進一步上升，並開始有回落跡象。

歐家榮又指，由6日開始，快速檢測呈陽性每日約1萬例，似乎穩定下來，並開始回落。他對疫情樂觀，認為疫情有機會開始向下。

不過，歐家榮今天改口說，現在疫情似乎已平穩，沒有爆發性上升，「但暫時真的見不到有跡象顯示有開始下降趨勢，暫時未看到，可能要再觀察一段時間」。

他說，不能單憑一兩天數字分析，可能要再觀察1至2週。過去一週確診病例徘徊每天3萬至5萬；而在2月底至3月初，確診病例每2至3天以倍數上升的情況沒有出現。

歐家榮強調，疫情仍然嚴峻，近期大廈圍封強檢的陽性百分比，有些超過20%，顯示香港仍然有很多地方有很活躍的社區傳播。

據官方通報，香港過去24個小時再添196名確診者死亡。

新冠肺炎

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