遺體塞爆香港急診室病房與患者「生死與共」 殯儀業促改善設計

第五波疫情嚴峻，多間醫院殮房爆滿，即使當局已在部份公立醫院外增設冷凍貨櫃暫時存放遺體，惟仍然不敷使用。今日（11日）網上流傳照片，有指伊利沙伯醫院俗稱R房的急症室內有大量剛過世的遺體與正在等待治療的病人共處一室，病房內「生人」和「死人」共存，引起各界譁然，但估計相關相片是較早前病人離世高峰期拍攝。有殯儀業界透露，過往遺體要在一小時內送往殮房，現時各公立醫院人手不足，等候3小時以上也是在所難免，促請當局改善設計，包括將存放遺體的凍櫃改雙層設計。

急症室病房擺滿屍袋 觸目驚心

有網民今天在「香港突發事故爆料區及討論區」上傳照片，當中可見在醫院病房內地上放滿了以灰色袋包裹、至少6具已過世的「遺體」，部分更與病床上的病人相鄰。對於屍體在室溫下與病人放在一起，不少網民留言表示心酸，直指「香港變成這樣」、「牀都無位落」、「被送醫院，好似去行刑」；也有人形容將生與死放在一起很不尊重，「以為順豐倉庫」。

據了解，相片屬較早前在伊利沙伯醫院急症室內拍攝，而早前政府已宣布將伊利沙伯醫院轉為專門接收新冠病毒患者的大型綜合新冠定點醫院。但有網民透露，近日仁濟醫院同樣有此情況。有現職救護員則形容，相中的情況在現時十分普遍，「間間都差不多，R房（急症室）擺滿人」。

殯儀業建議凍櫃改雙層設計 增存放遺體數量

殯儀業商會永遠名譽會長吳耀棠指出，過往病人離世，遺體大部份會在一小時內送到殮房，除非是深夜離世會「等過夜」，但現時醫院人手不足，在病房暫存3小時以上也是在所難免。吳又指，近日業界仵工為了縮減等候時間，會幫忙走入殮房、貨櫃協助尋找遺體， 再帶到醫院辦事處讓職員核對資料，希望大家一同體諒醫院人手不足，惟他亦指出，臨時冷凍貨櫃只有單層擺放，數量突然大爆，一時之間仍然不敷應用，質疑為何不作雙層設計，否則「點加都不夠」。

醫管局稱與病人家屬及殯儀業溝通 騰出公院殮房空間

醫院管理局總行政經理何婉霞在今日（11日）記者會上亦有回應事件，指在詢問了多間醫院後，相片應較早前拍攝，情況大多已經處理；又指近日新冠肺炎離世者數目大幅增加，而部份醫院已安排在院內加設臨時儲存空間，但因在病房離世有程序需處理，會盡快將遺體送到殮房。

何又指，醫管局理解部份未有及時處理遺體會令其他病人不安，強調處理未送殮房遺體會本著尊重先人原則，希望病人體諒之餘，也會繼續與病人家屬及殯儀業界溝通，盡量在可行情況下盡快領取遺體，以騰出公院殮房空間。

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文章授權轉載自《香港01》