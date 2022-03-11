疫情反彈 吉林省長春市今起停工停課停公交

中國疫情反彈，吉林省這波疫情累計本土感染逾千例。吉林省政府初步判斷是2月下旬輸入病例造成本地傳播。長春市今起停工停課停公交車，所有民眾要進行三輪核酸檢測。

綜合陸媒報導，吉林省政府新聞辦今天召開吉林省疫情防控工作新聞發布會，表示通過病毒全基因組測序分析，這波疫情病毒株為Omicron病毒變異株BA.2進化分支。

綜合基因組測序和前期報告感染者的流行病學調查，初步判斷這波疫情為2月下旬輸入吉林省並在本地傳播。

截至11日下午1時，吉林省這波疫情累計報告確診526例，其中吉林市占396例、長春市占78例；全省累計報告無症狀感染者590例，其中吉林市占428例、長春市占120例。

長春市疫情防控指揮部今天發布，因應長春市近日多地散發確診病例，決定在全市啟動三輪全員核酸檢測。

今天起除參與防疫的工作人員外，全市所有行政事業單位人員全部居家辦公；除了重點企業及公共服務企業外，所有企業一律停業。除了超市、藥店、特需醫療機構外，其他商店一律停業。學校也需停課，公交、出租車及地鐵也停運。

指揮部也要求民眾停止一切非必要流動，全市小區（村）及單位實行封閉式管理，每戶家庭每2天由1人外出購買必要生活物資；有特殊出入需求的居民，由社區（村）從嚴管控，上述兩類人需持證出入。公安幹警、醫護人員等需持出入證明。

指揮部強調核酸檢測不漏一人，解封時間另行通知。

吉林農業科技學院近日爆發群聚疫情，當局調動了300輛大巴轉運學生，截至今天早上約8時，共轉運了6556人。吉林省成立高校專班工作組，強化校園管控、核酸檢測、環境消毒等，爭取最短時間內遏制校園疫情。

中國近日多個省市同時爆發COVID-19疫情，中國國家主席習近平日前強調要「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。