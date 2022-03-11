快訊

台南+4「Ct值皆小於20」 足跡遍及新營第一市場、安平老街

新北男「Ct值14」非同住家人也確診 足跡涵蓋汐止及中和

中國防疫政策走向 官方透露謹慎應對

中央社 / 上海11日電

中國對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，國務院總理李克強今天說，會根據疫情形勢變化和病毒特點，使防控更加科學精準；顯示中國在改變防疫政策上較為謹慎，採漸進式作法。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已邁入第3年，中國在「外防輸入、內防反彈」總策略上，沒有讓疫情大規模擴散，但民生經濟也受到相關防控措施的影響。且隨著病毒變異，「動態清零」防疫措施難度越來越大、成本越來越高。

今天中國13屆全國人大第5次會議閉幕，會後的年度總理記者會上，有外媒提問，在過去兩年的疫情當中，中國基本是「關閉」，中方現在是否考慮將自己目前的「動態清零」疫情防控政策變得更加可持續、是否有一個向世界「開放」的路線圖。

李克強回覆時說，新型冠狀病毒傳播兩年了，病毒一直在變異，「一些規律還需要深入研究，相應的像疫苗保護、有效藥物研發等也需要加強」。國際社會相互之間要多一些理解和包容，努力為世界回歸正常共同創造條件。

他說，中國會根據疫情的形勢變化和病毒的特點，使防控更加科學精準，保障人民生命健康，保障正常生產生活秩序，保障產業鏈、供應鏈的安全。

他表示，疫情發生以來，多次與國際組織負責人、跨國公司、企業家對話，他們都希望要保證必要的商務往來。中國已開通快捷通道和綠色通道，對一些關鍵環節的企業和項目，保障他們正常的生產經營。中方會「不斷地積累經驗，及時應對可能發生的變化，逐步使物流、人流有序暢通起來」。

新冠肺炎

延伸閱讀

中國未譴責俄侵烏 李克強稱奉行獨立外交政策

大陸今年GDP目標增長定5.5% 李克強：穩就是進

日本政府擬為民眾施打第4劑疫苗 最快今年夏天開始

第26期疫苗預約率僅13.5% 1922平台評估退場

相關新聞

陸疫情再起 創武漢後單日最高

大陸疫情急遽升溫，過去一日新增五二八例，其中本土確診四○二例，另有四三五例本土無症狀感染。外媒分析，該數字是中國大陸兩年...

大陸日增1,100例本土新冠感染 逾六成無症狀

大陸本土新冠疫情持續升溫，根據大陸國家衛健委公告，3月10日中國大陸報告新增本土確診病例397例，本土無症狀感染者703...

港府稱高峰已過 對疫情樂觀

香港昨通報新增新冠染疫個案仍高達三萬一千多例，但香港衛生防護中心說，第五波疫情的高峰期可能已經過去。香港特首林鄭月娥則稱...

李克強談「動態清零」：會積累經驗 逐步暢通人流物流

大陸當前防疫措施是否鬆綁？國務院總理李克強11日回應稱，因為病毒一直在變化，疫苗與藥物也需要研發。大陸會積累經驗，讓物流...

中國防疫政策走向 官方透露謹慎應對

中國對疫情採取嚴格的「動態清零」措施，國務院總理李克強今天說，會根據疫情形勢變化和病毒特點，使防控更加科學精準；顯示中國...

吉林農科學院爆疫情！大批學生穿防護衣出校 書記被免職

大陸新冠肺炎疫情反彈，本輪吉林為疫情重災區，而吉林農業科技學院更爆出疫情，10日下午該校校外有30輛旅遊巴士，經消毒後陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。