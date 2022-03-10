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專家：香港疫情上升趨勢已被遏制

中央社 / 香港10日電
大陸大陸防疫專家梁萬年認為，香港第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的上升趨勢已得到遏制。路透
大陸大陸防疫專家梁萬年認為，香港第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的上升趨勢已得到遏制。路透

大陸大陸防疫專家梁萬年認為，香港第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的上升趨勢已得到遏制。

梁萬年是中國國家衛生健康委員會新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長，大概10天前以北京中央援港防控專家組組長身分來港，協助港方抗疫。

梁萬年昨天到九龍順天邨視察當局圍封染疫大樓，期間接受本地媒體訪問時，作了以上表示。

他說，這一波疫情已進入或逼近高峰平台期，而高峰持續多長時間，視乎有無更精準的防控措施。

他說，本地每天報告的病例數已連續數日穩定在4萬至5萬的水平，每天的報告死亡病例數也是連續幾天處於相對穩定水平。

此外，本地居住區污水對病毒呈陽性的比率也相對穩定，反映出疫情勢頭得到有效遏止，這是一個好的趨勢，甚至是好消息。

被問到當前香港究竟有多少人染疫，梁萬年說，「只能說可能是在100萬至200萬之間」。

此外，對於港府應否推行全民強制檢測，梁萬年表示，從大陸的做法來看，全民檢測要麼非常早做，要麼在後期做，也就是在疫情下降到某個時段才進行。

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