上海疫情升溫 官媒關注防疫「優等生」如何因應

中國上海市9天累計確診病例23例和無症狀感染者237例，疫情升溫下，多家公共機構宣布今天起閉館。官媒關注防疫「優等生」上海這次是否能夠「速戰速決」對付疫情。

受到COVID-19病毒變異株Omicron特性影響，包括上海在內，近期中國各地的病例中，無症狀感染者大增。為了加強疫情防控，上海圖書館和多家公私立美術館等機構臨時宣布今天起閉館，此外，已有多所中小學展開線上教學。

據記者觀察，上海街上有越來越多人戴起口罩，這些人原本只有在搭乘公共交通工具或進出商場時才按照規定戴口罩。有些人已經在公司準備好簡單的換洗衣物和用品，以因應突如其來的大樓封閉管制。

人民日報App（應用程式）今天刊文，針對上海COVID-19疫情提出5大問題並引述專家說法回應。

針對上海近日為何感染人數大增，報導引述國家傳染病醫學中心主任、上海新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏1月提交的書面建議，指隨著Omicron變異株的傳播，必須對於超出目前疫情規模5倍或者10倍的情況下如何應對做好應對的預案，因為Omicron有「易擴散、易傳染、難發現」的特點。

報導說，上海面臨「外防輸入、內防反彈」的巨大壓力。今年前2個月，上海累計報告境外輸入確診病例1243例，約占全國同期總數的38%，約占上海去年境外輸入確診病例總數的80%。3月1日至9日上海433例境外輸入感染者中，來自香港地區的達320餘例，占比約75%，這與當前香港嚴峻的疫情形勢密切相關。

在病例溯源方面，上海這波疫情屬於「多點異源散發」。

上海在中國各地的防疫中，向來以最能「精準防控」、最不擾民著稱，至於這次是否需要擴大封閉管控和核酸檢測範圍，報導引述的觀點，仍強調要精準治理、避免「一刀切」。

對於此次上海疫情無症狀感染者居多的原因，除了有專家指出病毒傳播性較強但致病性較低、大規模人群接種疫苗使重症降低等因素外，張文宏認為，國際多項數據分析顯示，當前至少40%的人感染COVID-19的病毒後為無症狀感染，Omicron感染病例的無症狀感染率更可能高達80-90%。

至於疫情接下來是否可控，報導說，當前絕大部分新增本土感染者均在隔離管控或是例行排查檢測中被發現，可見上海的防控體系仍然在有力運轉中。

目前，上海當局經過風險評估後，對必要的社區或大樓先啓動2天閉環管理，一旦管控人員核酸檢測結果出現異常，所在場所和涉及的人員可能會升級管理。

張文宏認為，Omicron傳播速度快，在啓動精準化動態清零時的難度就更大，會有一個「和病毒並跑」的艱難過程。「但是通過持續性的動態清零，可能會影響到城市的少數社區，也可能分布比較散，但是仍能維持整個城市的正常運轉，並且壓制病毒的傳播，將病毒傳播逐漸壓制到零」。