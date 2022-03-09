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中國無症狀感染者比重大增 專家：不利防疫

中央社 / 台北9日電

中國近日COVID-19疫情有上升趨勢，連續3天本土感染者超過500例，當中過半是無症狀感染者。有中國病毒學專家表示，大量無症狀感染者對防疫不利，預計這波疫情至少要到5月才有望平穩。

根據中國衛健委網站公布，中國連續3天本土感染病例（確診及無症狀感染）超過500例，其中超過一半是無症狀感染者。8日有555例，當中322例是無症狀感染者；7日有505例，當中330例是無症狀感染者，6日有526例，當中312例屬無症狀感染者。

以8日疫情為例，本土加境外輸入的確診和無症狀感染者達736例，最少19個省區發現本土感染病例。

鳳凰網引述中國病毒學專家常榮山分析指出，春節以來，中國本土無症狀感染者持續快速增加，不少省市出現無症狀感染者較確診病例多的情況。

他表示，大量無症狀感染者使這波疫情更為隱蔽，無源頭疫情越來越多。根據海外疫情數據統計，感染Omicron的無症狀者占99%，整個感染周期5至7天，檢測很快由陽轉陰。

中國這波疫情無症狀感染者比重6、7成，當確診病例被發現時，可能已經感染3天，甚至更久，對疫情防控很不利。

常榮山表示，這波疫情源於境外輸入病例的壓力，當輸入病例太多時，可能會滲透到城市裡。近日每天本土感染者超過500例，較境外輸入病例更多，而且在多個城市同時爆發，「好像過了一個關口，情況開始嚴峻了」。

隨著亞洲其他國家的疫情不斷升溫，中國每天的本土加境外輸入病例可能會超過1000例。

常榮山提到，歐美疫情「快升快降」，當中涉及很複離的原因；而亞洲疫情沒有「快升快降」，即使新加坡疫情仍處於爬升階段。

他預計，中國這波疫情預計至少還需2個月，即到5月左右才有望趨於平穩。從5月到10月將進入一個相對平靜的窗口期；屆時南半球將進入冬季，當地的抗疫表現，也將決定北半球是否還會經歷一個寒冬。

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