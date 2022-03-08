快訊

俄羅斯用盧布還債可行嗎？金管會說話了

開庭要求少年掌嘴...離譜法官晚上不想開庭拿交保交換 再被送監院

中國兩會召開期間 北京再爆本土疫情

中央社 / 台北8日電

正值中國全國「兩會」召開，北京市7日再爆COVID-19本土疫情，迄今已有7人確診。其中2名確診者分別為抖音（TikTok）母公司字節跳動與手機大廠小米的員工，公司總部已遭封控。

綜合央視新聞、北京日報報導，北京市8日下午召開疫情防控新聞發布會。北京市政府新聞發言人徐和建通報，自7日至8日下午4時，北京新增7例本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。

北京市疾控中心副主任龐星火指出，北京新增7例本土確診，其中海淀區3例，朝陽區4例。

根據病例概述，確診病例1現住海淀區中關村街道雙榆樹西里社區，工作地點為海淀區北三環西路43號中航廣場。自述3月6日出現發燒、咽痛等症狀，3月7日自行前往海淀醫院就診，當日診斷為確診，臨床分型為輕型。

確診病例2現住海淀區清河街道安寧西路上林溪2區，也在海淀區北三環西路43號中航廣場工作，2月25至27日曾前往外省出差，自述於2月27日出現腹瀉症狀，3月2日出現發燒症狀。3月8日確診，臨床分型為輕型。

確診病例3是確診病例2的妻子，工作地點為海淀區西三旗中路33號。3月4日出現症狀，3月7日居家隔離，3月8日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

確診病例4至7為家庭群聚疫情，現住朝陽區豆各莊鄉萬科青青家園。

據陸媒引述北京中村關科技園區7日的通知，中航廣場2號樓字節跳動公司一名28歲張姓男員工為確診病例，近1個月無外地旅居史和大型聚會活動。園區人員昨天已被要求只進不出，停止一切活動。

除了字節跳動總部受到衝擊，確診病例3的工作地點則是小米科技園。據小米內部通報，8日凌晨接獲疫情防疫中心通知，小米科技園F棟6層某員工核酸檢測陽性，現已隔離。小米科技園停止人員進出，停止一切活動。

目前正值中國全國人大、全國政協「兩會」召開期間，北京再爆本土疫情已引發關注。官方今天呼籲市民，近期非必要不出京。

官員說，要對確診病例立即展開流調，查清並公布病例活動軌跡，第一時間鎖定風險點位和人員，對密切接觸者進行集中醫學觀察，有時空軌跡交集人員居家觀察。

新冠肺炎

延伸閱讀

克魯曼：俄羅斯經濟沉淪 4理由連北京也救不了

港媒：港澳辦新任副主任王靈桂亮相北京兩會

歐盟要求中國施壓俄國停火 各界質疑北京立場

美對陸懲罰關稅法定檢討時間將至 拜登政府無意解除

相關新聞

一文讀懂香港可能實施的「全面禁足」

香港正在經歷有史以來最嚴重的一波新冠疫情，每日新增病例高達五位數，死亡人數持續增加，3月可能實施「全面禁足」。雖然香港官員表示尚未做出任何最終決定，但超市的生鮮商品，肉類，面包和非處方藥貨架已經空空如也。

香港增2萬8475例確診 官方：近日無爆發性上升

香港8日報告新增2萬8475萬例確診，其中9例為境外病例，其餘均為本土感染；另新增160名患者離世。香港生防護中心傳染病...

西安清零不到1個月再爆疫情 定序為Omicron亞型變異株

西安市COVID-19本土疫情「清零」不到1個月，5日遭外省人員傳播再爆疫情。中國陝西省官方今天通報，經測序為傳染力更強...

香港全民強檢「禁足」研每戶1人外出 公共運輸不會停

港府早前預告推行全民強檢，政府尚未宣布全民檢測的日期和細節，有消息於3月26日至4月3日實施。運輸及房屋局局長陳帆昨天強...

臨終病人床下放屍袋 港醫生：包裹遺體成日常工作

香港第5波疫情造成大量死亡，一名香港公立醫院醫生說，醫護與病人像是鐵達尼號的船員和乘客，在大海中掙扎求生；奄奄一息的病人...

公立醫院變停屍間 55%醫生袖手旁觀 疫情下的「一個香港、兩個世界」

一名在公營醫院的香港醫生，透過加密通訊軟體Telegram沙啞地告訴《天下》，他已經連續36小時無法闔眼，醫院被大量新冠病患塞爆，病人只能躺在地上，就連醫院太平間也負荷不了不斷移入的遺體。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。