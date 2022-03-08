中國兩會召開期間 北京再爆本土疫情

正值中國全國「兩會」召開，北京市7日再爆COVID-19本土疫情，迄今已有7人確診。其中2名確診者分別為抖音（TikTok）母公司字節跳動與手機大廠小米的員工，公司總部已遭封控。

綜合央視新聞、北京日報報導，北京市8日下午召開疫情防控新聞發布會。北京市政府新聞發言人徐和建通報，自7日至8日下午4時，北京新增7例本土確診病例，無新增疑似病例和無症狀感染者。

北京市疾控中心副主任龐星火指出，北京新增7例本土確診，其中海淀區3例，朝陽區4例。

根據病例概述，確診病例1現住海淀區中關村街道雙榆樹西里社區，工作地點為海淀區北三環西路43號中航廣場。自述3月6日出現發燒、咽痛等症狀，3月7日自行前往海淀醫院就診，當日診斷為確診，臨床分型為輕型。

確診病例2現住海淀區清河街道安寧西路上林溪2區，也在海淀區北三環西路43號中航廣場工作，2月25至27日曾前往外省出差，自述於2月27日出現腹瀉症狀，3月2日出現發燒症狀。3月8日確診，臨床分型為輕型。

確診病例3是確診病例2的妻子，工作地點為海淀區西三旗中路33號。3月4日出現症狀，3月7日居家隔離，3月8日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

確診病例4至7為家庭群聚疫情，現住朝陽區豆各莊鄉萬科青青家園。

據陸媒引述北京中村關科技園區7日的通知，中航廣場2號樓字節跳動公司一名28歲張姓男員工為確診病例，近1個月無外地旅居史和大型聚會活動。園區人員昨天已被要求只進不出，停止一切活動。

除了字節跳動總部受到衝擊，確診病例3的工作地點則是小米科技園。據小米內部通報，8日凌晨接獲疫情防疫中心通知，小米科技園F棟6層某員工核酸檢測陽性，現已隔離。小米科技園停止人員進出，停止一切活動。

目前正值中國全國人大、全國政協「兩會」召開期間，北京再爆本土疫情已引發關注。官方今天呼籲市民，近期非必要不出京。

官員說，要對確診病例立即展開流調，查清並公布病例活動軌跡，第一時間鎖定風險點位和人員，對密切接觸者進行集中醫學觀察，有時空軌跡交集人員居家觀察。