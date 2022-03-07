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張文宏：清零需衡量成本效益 勿犧牲正常生活

中央社 / 台北7日電

中共總書記習近平日前宣示「守住不出現疫情規模性反彈的底線」。中國抗疫專家張文宏表示，踏入抗疫新階段需衡量措施的成本效益，不要盲目一刀切以犧牲正常生活為代價達到清零目的。

習近平6日參加全國人大內蒙古代表團審議時，針對疫情防控強調「守住不出現疫情規模性反彈的底線」，令外界關注中國當前嚴格的「動態清零」政策是否會調整。

身兼上海市人大代表的張文宏今天在微博發文，分析中國最新防疫策略。

張文宏指出，習近平所指的「守住不出現疫情規模性反彈的底線」是中國近期防疫的總體目標，即要將疫情控制到極低水平，不引起規模性的反彈及醫療資源擠兌。「無論我們採取的是清零政策、動態清零政策、精準動態清零政策、逐步動態開放的政策，不出現疫情規模性反彈將是我們的防疫底線」。

他又指，上海團隊完成分析近6個月的2266例病例，發現94%病例已接種疫苗，沒有病情危重或死亡病例。疫苗策略的布局將未來抗疫重中之重。

張文宏強調，中國防疫進入第2階段，迎來新一波境外輸入病例與本土病例疊加的嚴峻考驗，既要避免措施一刀切，也不能發生「規模性的疫情反彈」失控，期間衡量的主要標準是抗疫的成本效益，如何達到抗疫的工作目標，又不要盲目一刀切，以犧牲正常生活為代價達到所謂的清零目的。

他指出，疫情防控除了醫學科學外，還有管理科學，下階段需力求做到以最小的防控成本達到最佳的防控效果，避免一刀切影響民眾生活也是防疫工作的一部分。

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