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韓正談香港私立醫院拒收患者 私院：誤解

中央社 / 香港7日電
大陸國務院副總理韓正。圖/新華社
大陸國務院副總理韓正。圖/新華社

針對中國國務院副總理韓正昨天談及香港私立醫院不接收COVID-19確診病患 ，香港私院代表今天指出，政府一直要求私院協助治理的並非COVID-19病患，韓正可能接收了錯誤的訊息。

本地媒體報導，韓正昨天在北京接見中國全國政協委員時，主動提及香港私立（民營）醫院是否不接收COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診患者時，強調治病救人為醫護者的職責，公私營機構都應參與救治。

針對韓正的談話，官方香港電台今天引述私家醫院聯會主席何兆煒表示，他認同「白衣天使」的天職是救死扶傷，但強調政府一直要求私院承擔的責任並非是新冠（COVID-19）病人，「社會上可能有誤解並將訊息帶予國家領導人」。

香港1月初起爆發COVID-19第五波疫情，由於確診人數龐大，令公立醫院超過負荷，當局為此要求私院協助，但主要希望私立醫院接收其他病人，以便公立醫院騰出更多床位治療新冠病患

另據最新報導，韓正今早在北京接見中國全國港區人大代表時，再次談及上述問題。

報導表示，韓正提到自己聽聞香港有私院拒絕接收新冠患者，希望這是假消息、不是真的，強調全社會要齊心協力抗疫。

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