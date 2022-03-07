官方數據：港人疫苗接種率已逾9成

根據官方統計，香港已有9成人口接種了首劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，已達到政府當初的期望。

港府最新公布，本地有607萬2841人接種了首劑疫苗，占人口的90.2%；已接種第2劑的有526萬2465人，占人口的78.1%。

港府自去年初起為港人免費施打疫苗，初期比率低，但隨著疫情多次大規模爆發後，港人接種疫苗愈趨踴躍。

各醫學專家一致表示，疫苗可以降低死亡率，也可以避免重症情況。

香港正爆發最為嚴峻的第五波疫情，至今已導致45萬8986人染疫、1794人病亡。病亡者以未接種疫苗的年長者占多數。