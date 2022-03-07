快訊

紐時：美國考慮將承諾提供給台灣的F-16戰機轉送給波蘭

讓台積電飛更高是好事嗎？談半導體產業的資源分配失衡

港媒：警方正為全民強制檢測作準備

中央社 / 香港7日電

據報導，香港警方正為全民強制病毒檢測作準備。

香港正爆發第五波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，情況十分嚴峻。在北京中央的協助下，港府計畫強制全民接受病毒檢測，以切斷傳播鏈。

當局至今尚未公布推行時間，但官方香港電台今天在報導中引述消息指出，為配合政府的全民檢測計畫，警方將動員人手協助包括圍封等工作，各單位正籌備相關細節。

報導引述消息指出，警方屆時將會動員不同單位的人員參與，其中一項工作是圍封強檢大廈，確定接受檢測的市民在指定時間留在大樓內。

消息表示，相信屆時參與行動的警員不會穿上防暴裝備。

對於港府推行全民強制檢測，港府顧問專家袁國勇幾天前曾說，目前本地每天有數萬人確診，人數太多，不適合進行全民檢測。

他認為，全民檢測的時間應在感染人數較少之時，效果也更好。

根據本地媒體早前披露的訊息，按照當局的全民檢測計畫，全港700多萬市民都要接受檢測，每人檢測3次，期間只准短暫外出購買必需日用品。

在檢測期間，當局將會向市民派發快速測試包及更有效的防疫口罩N95。

新冠肺炎

延伸閱讀

香港連3天確診逾5萬 官方：未反映實際感染人數

港老人接種率低 袁國勇：將付出很大代價

港府專家顧問袁國勇：日增逾5萬全民檢測幫助不大

香港老人接種疫苗率低 專家：將付出很大代價

相關新聞

康希諾吸入式疫苗已開啟部分三期試驗 可申請緊急使用

大陸全國政協委員、康希諾生物首席科學官朱濤6日表示，康希諾生物的吸入式新冠疫苗在去年完成了一、二期的臨床，啟動了1萬人左...

大陸本土疫情升溫 昨新增214例 另有312例無症狀感染

大陸本土疫情升溫，過去一日，新增本土確診214例，另有312例本土無症狀感染。

官方數據：港人疫苗接種率已逾9成

根據官方統計，香港已有9成人口接種了首劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，已達到政府當初的期望

兩會特別報導／陸防疫…堅持動態清零

中共總書記習近平參加內蒙古代表團審議時強調，民族團結是各族人民的生命線，要鑄牢中華民族共同體意識，堅持外防輸入、內防反彈...

陸疫情升溫 吉林市停工停產

中國大陸近日本土疫情出現升溫趨勢，相關城市除採取封閉式管理外，也面臨產業停擺考驗。其中，吉林省吉林市升級疫情管控措施，自...

韓正：港府要負防疫主責

香港昨再增逾三萬染疫確診者，再增二百多名染疫者病逝。香港新增確診數字雖連兩日下降，港府認為不能輕言判斷疫情是否見頂。大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。