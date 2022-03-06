上海6天77人染疫 無症狀感染占65例比重高

中國上海市過去6天累計新增12例本土確診病例，但本土無症狀感染者卻達65例。專家指出，無症狀感染者增多，與Omicron變種病毒特性及接種疫苗普及有關。

6日，上海公布新增3例COVID-19本土確診病例和7例無症狀感染者。而1至6日，上海累計新增12例確診病例。從3至6日，上海分別新增本土無症狀感染者14例、16例、28例和7例，合計65例。

澎湃新聞報導，上海市衛生健康委主任鄔驚雷今天在防疫記者會上表示，外界關注上海近日有較多的無症狀感染者，這一方面是Omicron變種病毒的自身特點，造成許多感染者表現為無症狀；另一方面是大規模人群免疫接種，人群免疫力增強，無症狀感染者比例也會上升。

目前，上海仍舊對入境人員實施為期14天的集中隔離和7天健康監測管理。