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太平間爆滿 港醫院爆染疫者離世十小時遺體仍滯病房

香港01 / 文．江麗盈
3月4日，伊利沙伯醫院善別室內擺滿遺體。擷自香港01
3月4日，伊利沙伯醫院善別室內擺滿遺體。擷自香港01

香港第五波新冠疫情確診個案居高不下，死亡人數急升，醫院出現遺體爆滿的情況，有伊利沙伯醫院的醫護人員向《香港01》記者表示，現時醫院情況非常惡劣，除了太平間爆滿，有病人在病房離世，其遺體逾十小時仍然未獲運送離開病房，而手術室現時亦用來安置十多具遺體。

冰櫃、道別室放滿 需室外架設帳篷安置

記者今午到伊利沙伯醫院視察，急症室仍然迫爆，至少有五、六十人在等候。而醫院太平間同樣迫爆，太平間內三個冰櫃室已爆滿，多具遺體擺放在冰櫃室外，旁邊的房間原作為讓親人見逝者最後一面的「道別室」也已用來安放遺體。

除了太平間爆滿，記者下午亦目睹醫護人員將部分遺體移送到院內的戶外帳篷，從遠處望去，一個帳篷下至少安置了三具遺體。

有該院的醫護人員向記者透露，現時大部分醫院的殮房均已爆滿，當中伊利沙伯醫院情況尤為嚴重，除了殮房爆滿，手術室亦已用來安放逝者遺體。

該名醫護更表示，有逾十位病人在病房離世，有些病人的遺體仍臥在病床上，逾十小時仍未獲送離病房。

憂室外溫度高 影響遺體狀況

該醫護續指，因為室內位置已爆滿，所以將遺體送到帳篷安放。但隨後記者再遇上該醫生，他表示因為覺得將遺體放在戶外，溫度會影響遺體狀況，在傍晚時份已將所有遺體送回室內地方安置。

延伸閱讀：

醫院殮房爆滿逝者遺體無處安放 機構捐贈環保棺木供存放

九龍東3間醫院殮房全部爆滿聯合達144% 醫護：欠轉院機制

文章授權轉載自《香港01》

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