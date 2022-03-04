港府專家顧問袁國勇:日增逾5萬全民檢測幫助不大

（德國之聲中文網）據香港特區政府衛生署衛生防護中心3月3日公布的消息，截至當日零時，香港新增56827例新冠肺炎確診病例，創下單日新增數字新高。其中2起為輸入病例。香港醫管局3日稱，過去24小時，再有144名確診患者離世。

這樣一來，截至3月3日，香港累計共有293,730例新冠確診病例，確診患者死亡人數共計1168人。

面對第五波疫情，香港特首林鄭月娥2月22日宣布，政府將從3月開始為所有市民進行三次強制病毒檢測，按出生年份進行。香港經濟日報3月3日報導，港府初步傾向於本月26日，推行共3輪的全民強制檢測，其間會有限度禁足。

不過，香港政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇3月3日接受記者采訪時表示，如果每天有超過5萬新增確診，那麼全民檢測不會有太大幫助。他指出，如果每天只有幾十或幾百個新增確診，那麼推行全民檢測有助於找出隱形傳播者隔離，切斷傳播鏈。內地采用一爆發疫情就進行全民檢測的方法，被證實較為有效，但是，他說，內地與香港有很多情況不同，香港要自己找出一條出路。

沒有足夠的隔離設施

袁國勇是2003年全球首位確認薩斯（SARS）病原體為冠狀病毒的學者。他指出，"如果我們沒有足夠的隔離設施，強制檢測的效果就會很差。"

香港政府目前正全力設立更多的社區隔離設施。林鄭月娥近日表示，新建的隔離設施陸續投入服務後，估計將提供逾7萬個單位或床位。不過，按照目前每日的新增感染人數，政府准備的隔離設施顯然遠遠不足。她在3月2日接受采訪時表示，目前難以估計有多少人需要隔離，第五波新冠疫情至今已有逾20萬宗個案，不可能將這一數量的染疫者安排至社區隔離設施，因此隔離會以分流策略處理，會考慮患者的身體狀況、年齡、家居狀況等，高風險者會優先安排隔離。香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮近日表示，全民檢測需要多方面配合，除檢測能力要大幅提升，亦要有足夠隔離設施，可安排部分病征輕微者居家隔離。

長者疫苗接種率低

截至3月3日，香港共有有81.2%的居民至少接種了一劑疫苗，68.8%的居民完整接種了疫苗，22.5%的居民打了加強針。不過，在本輪疫情爆發前，香港100萬70歲以上的居民中，只有不到一半的人接種了疫苗。根據香港社會服務聯會的數據，在住養老院的人當中，這一比例更低，只有20%。現在，這一年齡段的人群正承受著該市最嚴重一波疫情的沖擊。

袁國勇3月3日接受采訪時強調，疫苗不能減低感染機會，但能避免重病。

港府不會全城禁足

近日，由於擔心封城等原因，香港出現搶購潮。林鄭月娥在3月2日迎接內地供港物資鐵路貨運首班列車抵港時接受采訪表示，政府不會實行全城禁足，會某種程度限制外出，從而達至大幅壓縮人流的目的。

法新社報道指出，香港居民目前的實際感染人數可能要高得多，部分原因是有居民擔心被送往隔離地點，而不敢告訴當局自己檢測呈陽性。

（綜合報道）

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