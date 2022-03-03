世衛給香港防疫建議 拉高長者疫苗接種率為首要

世界衛生組織（WHO）關注香港COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，直指長者疫苗接種率偏低最令人擔憂，建議香港採取5項抗疫措施，拉高長者疫苗接種率為首要。

大公報今天報導，世界衛生組織昨天就香港第5波疫情回覆該報詢問，回覆內容提到，香港近期近9成死亡病例未接種疫苗或僅接種一劑疫苗；70歲以上長者死亡風險最高；然而長者疫苗接種率卻遠低於全港平均水平，80歲以上港人僅有約30%完成接種，對此感到擔憂。

世界衛生組織對於香港疫情現況提出了5項抗疫建議：加快疫苗接種，尤其要提高長者接種率；做好公共衛生措施；強化醫療系統承載力；早檢測，進行針對性應對；做好入境管控。

世界衛生組織指出，各國和地區應當推行以風險控制為本的防疫措施，優先保護染疫和重症風險最高的群體，以免醫療系統被壓垮。