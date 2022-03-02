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港媒：香港確診激增5萬例 再創新高
官方香港電台報導，香港今天單日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例激增5萬宗，又再打破疫情爆發兩年來的單日新高。
但這個數字有待官方稍後證實。
過去兩天，香港的確診病例每天都超過3萬例。有專家說，目前疫情尚未到頂，預計染疫人數還會大幅增加。
明報今天引述香港大學最新估算，截至2月28日，第5波疫情累計已有170萬人染疫，預計今波疫情在未來約一周見頂，屆時每日新增染疫人數或達18萬，每天新增報告病例或有3.5萬宗。
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