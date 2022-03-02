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港網友檢測陽性打算自我隔離 同事為這事一致求他回來上班

香港01 / 撰文： 奶茶妹
香港疫情嚴峻。路透
香港疫情嚴峻。路透

香港疫情嚴峻，不少公司都讓員工在家工作（WFH），一來可以防止員工聚集，二來如果有員工不幸中招，都不會造成交叉感染，不少員工都視之為德政，是公司有良心的表現。不過最近有網友發文，指自己中了新冠肺炎，公司的同事竟然一致請求他回辦公室上班！

網友「.0.」在連登討論區中發文，指自己公司一直沒有WFH政策，早前經快篩發現初步陽性，之前政府還未定義為確診，但為安全起見，仍要WFH自我隔離。不過公司同事得知他初步陽性之後，反而無視感染風險，請求他回到公司。

原來同事一直對公司在疫情嚴峻的情況下，仍不讓員工WFH大感不滿，一致決定請他「攬炒」（同歸於盡）。他表示「同事很大怨氣，知道我中了招，就叫我回去一起染疫算了」。樓主雖然一度表示會回公司，唯最後仍決定WFH。

網友「.0.」在連登討論區中發文，指自己公司一直沒有WFH政策。圖／取自連登討論區
網友「.0.」在連登討論區中發文，指自己公司一直沒有WFH政策。圖／取自連登討論區

貼文令其他網友嘖嘖稱奇，不過亦有網友表示，很多老闆乾脆少理，更搬出自己的一套「防疫哲學」，開創不同奇情的防疫策略，例如有網友指出，上司提議員工可以早一小時上班，這樣就可以不用跟上班的人擠車，減低感染風險，令他大翻白眼。亦有其他網友分享公司的古怪的防疫政策，令人好笑又無奈。

延伸閱讀：

在家抗疫｜老闆疑心重怕同事WFH偷懶？專家教4招反客為主

疫苗通行證｜9個香港獨有奇景 商場巨型QR code、特首仍不戴口罩

文章授權轉載自《香港01》

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