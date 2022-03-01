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香港新增確診再破3萬 北京援建首間方艙醫院啟用

中央社 / 香港1日電
青衣方艙醫院是香港抗擊第五波新冠肺炎疫情以來，首個竣工的中央援建香港方艙醫院項目。項目全部投入使用後可提供逾3900個隔離床位。中新社
青衣方艙醫院是香港抗擊第五波新冠肺炎疫情以來，首個竣工的中央援建香港方艙醫院項目。項目全部投入使用後可提供逾3900個隔離床位。中新社

香港疫情持續嚴峻，今天新增COVID-19確診3萬2597例，連續兩天突破3萬例，又有117人染疫死亡。在24小時趕工下，北京中央支援香港建造的一間方艙醫院今天交付啟用。

衛生防護署傳染病處首席醫生歐家榮下午在記者會通報，今天新增確診3萬2597例，其中只有5例是境外移入，其餘均為本土病例。第五波疫情至今已有22.7萬人感染病毒。

他說，最近幾天，本地每天的單日一採陽性個案大增，這是因為市民使用了較易及較快知道結果的快速測試包。

昨天香港新增確診3萬4466例，是疫情爆發兩年來的單日確診新高。

相關衛生官員同時公布，目前有5000多人在公立醫院等設施接受治療，另有500多人接受隔離檢疫；過去1天新增117人死亡，絕大部分是老人及長期病患。

另外，北京中央援助香港在離島青衣設立的社區隔離設施（俗稱方艙醫院），經過一週24小時不間斷趕工後，今天早上舉行落成儀式，交付港府使用。

政務司司長李家超早上前往相關設施視察，他說，工程如此快速宗成，是大家同心抗疫的結果。

李家超指出，這個隔離設施提供3900張床位，專門接收確診但無症狀或症狀輕微者，一般隔離治療7天左右。

香港第五波疫情已導致超過22萬港人感染，對於當局而言，目前最大問題是沒有足夠的隔離和治療設施接收確診患者，同時缺乏醫護人員。

為此，北京方面支援香港搭建至少4間方艙醫院，完工後估計可以收容2萬人。

由於隔離及治療設療不足，目前有數萬名一採陽性市民只能自行在家中隔離，但他們傳播給家人的風險十分高。

新冠肺炎 香港

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