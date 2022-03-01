香港疫情嚴峻 專家指確診人數恐達百萬人

香港第5波疫情嚴峻，有醫學專家估計，這波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情最終可能導致幾10萬人甚至是100萬人感染，推估3月中旬將是這波疫情高峰。

官方香港電台今天在報導中引述香港政府衛生署新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅意見指出，推估這波疫情將在本月中旬到達高峰，之後回落。

根據香港政府衛生署衛生防護中心截至昨天下午4時統計數據，過去14天（2月14日至27日）期間，累計報告14萬8066例COVID-19陽性檢測個案，其中包括14萬7957例本土案例和109例境外移入案例。