美國提升對港旅遊警示 建議未接種疫苗不要前往
香港疫情失控，美國疾病管制暨預防中心更新對香港的旅遊警示，從第1級的低風險，提升至第3級的高風險，呼籲未接種疫苗的民眾不要前往香港，而已接種疫苗的民眾也有感染及傳播風險。
香港2月28日公布新增COVID-19確診病例逾3.4萬例，第5波疫情確診病例已逼近20萬例。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）2月28日更新對香港的旅遊警示，由第1級調升至第3級，呼籲未接種疫苗的民眾不要前往香港，若要前往香港應完成接種疫苗及加強劑，但在港仍有感染及傳播的風險。
美國疾病管制暨預防中心的旅遊警示建議分4級，第1級代表風險低，呼籲民眾已完成接種疫苗才前往當地；第4級是最高風險，呼籲民眾避免前往當地。
同樣列入第3級旅遊警示的國家和地區包括紐西蘭、印度和印尼等。
美國國務院此前亦把香港的旅遊警示提升至第3級的「重新考慮前往」。
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