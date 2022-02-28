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陸衛健委專家梁萬年率員抵香港 協助防疫

中央社 / 香港28日電
中國國家衛生健康委員會專家梁萬年。圖／取自中國網
中國國家衛生健康委員會專家梁萬年。圖／取自中國網

中國國家衛生健康委員會專家梁萬年等人今天抵達香港，協助香港防疫。

梁萬年是中國國家衛健委新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19疫情應對處置工作領導小組專家組組長，下午與另4名北京中央援港專家組成員抵達香港。

他抵港後向媒體發表簡短談話說，香港第5波疫情「牽動中國全國人民的心，北京中央高度重視，要求全國上下全力以赴，支持港府抗疫」。

梁萬年說，這是北京中央第3批專家來港，專家組一定會抓緊時間和香港專家密切合作、充分交流，確保香港實施有效的防控策略和措施。

他說，相信有北京中央的支持、有港府的領導、有香港社會各界的團結一心，香港一定能夠早日戰勝疫情。

另外，香港特區行政長官林鄭月娥發表電視講話，指未來2至3個月是穩控疫情的關鍵時刻，當局正全面細化方案，籌備在3月內推行全民強制檢測。

她說，最新一波疫情已超過港府自身的處理能力，但她相信在北京中央全面支援下，香港必定可以再次化險為夷。

香港自2月初爆發第5波COVID-19疫情以來，至今造成18萬人染疫，連同前4波疫情，累計接近20萬人確診，並導致841人死亡，其中636人來自第5波疫情。

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