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港媒：北京隨時可派9000人助港抗疫

中央社 / 香港28日電

香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19疫情嚴峻。據報導，北京官員表示，隨時可以派遣9000人來港協助抗疫。

星島日報網站今天報導，針對港府計畫3月間強制全民接受病毒檢測，中國國家衞健委醫政醫管局副局長李大川向媒體說，針對香港檢測容量不足，中國方面已準備好人手來港協助，隊伍約有9000人。

他說，這些人手來自廣東、廣西、福建及湖南等地，赴港後可在檢測站工作。

在北京方面支援下，港府預定3月間實施全民強制檢測，以找出病毒傳播鏈，預計將在各區設立600個檢測站。

北京方面除了派員助港抗疫外，也運送香港大批相關物資，包括快速測試包和口罩等。

另外，北京方面協助香港設立4個隔離及治療中心（即俗稱的「方艙醫院」）。據報導，位於離島青衣的中心今天已完成設立，即將投入使用，可容納約4000人。

新冠肺炎 北京 香港 疫情 COVID-19

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