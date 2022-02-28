港媒：北京隨時可派9000人助港抗疫
香港2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻。據報導，北京官員表示，隨時可以派遣9000人來港協助抗疫。
星島日報網站今天報導，針對港府計畫3月間強制全民接受病毒檢測，中國國家衞健委醫政醫管局副局長李大川向媒體說，針對香港檢測容量不足，中國方面已準備好人手來港協助，隊伍約有9000人。
他說，這些人手來自廣東、廣西、福建及湖南等地，赴港後可在檢測站工作。
在北京方面支援下，港府預定3月間實施全民強制檢測，以找出病毒傳播鏈，預計將在各區設立600個檢測站。
北京方面除了派員助港抗疫外，也運送香港大批相關物資，包括快速測試包和口罩等。
另外，北京方面協助香港設立4個隔離及治療中心（即俗稱的「方艙醫院」）。據報導，位於離島青衣的中心今天已完成設立，即將投入使用，可容納約4000人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言