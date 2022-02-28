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疫情下住客改交收方式 門外貼運費與打氣字條 網友也融化

香港01 / 文．朱利安
有住客貼上字條，讓快遞哥哥將包裹放在門外即可，又寫上感謝和祝福字句。fb「扮工室Online」圖片
有住客貼上字條，讓快遞哥哥將包裹放在門外即可，又寫上感謝和祝福字句。fb「扮工室Online」圖片

香港昨（27日）新增32,359宗確診，第五波疫情爆發至今，累計逾16萬人染疫。在疫情下，更多香港市民注重個人衛生，避免不必要接觸，有網友在社交平台分享照片，看到有住客在門外貼上字條，讓「快遞哥哥」將包裹放在地上並按門鈴即可，又感謝對方「此時仍冒險工作」，引來大批網友讚好，「好好的待人處事態度」、「好有愛」。

有網民在facebook群組「扮工室Online」分享照片，看到有大廈住客在門外貼上字條，紙上寫着給快遞哥哥的留言，稱「疫情嚴峻，為保障大家安全，請將快遞放在門外地上即可，運費已放於旁邊袋子內，請按鈴通知我已送達便可」，住客留下感謝和祝福的字句，「感謝你在此時仍冒險工作，謝謝。辛苦了！祝百毒不侵」，另外在門鈴旁邊則貼上1個小袋子。

不少網民都大讚住客的暖心舉動，「真有同理心，讚！」、「我祝你全家百毒不侵」、「讚，保護自己又有同理心囉」，更有自稱速遞員留言指「如果真是這樣的話，感覺真好」。不過也有人擔心運費會被順手牽羊，「會不會引來有人偷運費啊？」、「好窩心，不過費用不要這樣放，好容易不見」。

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文章授權轉載自《香港01》

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