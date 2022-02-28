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疫情嚴峻...港方艙醫院內部曝光 部分單位仍是「空盒」
香港第五波新冠病毒疫情嚴峻，醫療系統崩潰，香港政府委託指定承建商中國建築國際興建8個社區隔離及治療設施，初步估計可提供約5萬個床位。據內地傳媒新華網報道，青衣方艙醫院預計今天（28日）交付，將提供超過3800張隔離病床。《香港01》記者今早前往青衣方艙醫院現場查看，發現部份隔離單位已備有床、窗簾及冷氣等設施，部份仍是「空盒」，現場已建有多個共有廁所，工程車及工人仍不停趕工。
《香港01》記者今早前往青衣方艙醫院地盤查看，現場劃分成多個區，隔離單位前後均設窗，即背對背的單位可拉開窗簾對望及開窗，部份單位已備有床、窗簾及冷氣等設施，但部份仍是「空盒」。單位外貼著的表格檢查完成情況，多個單位顯示未完成。
單位內無獨立廁所及浴室，相信與亞洲博覽館社區治療設施一樣，使用共用廁所及浴室，記者巡視未見有浴室，但已設有多個共用廁所，主要為男廁，只有一個女廁，廁所仍未開始供水。現場隔離單位內外仍鋪滿灰塵，地面凹凸不平，工程車及工人仍不停趕工。政府仍未公布何時啟用青衣方艙醫院。
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文章授權轉載自《香港01》
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