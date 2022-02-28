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港將全民強制檢測 政府未完全排除禁足

中央社 / 香港28日電

香港COVID-19疫情未見頂，政府將於3月推行全民強制檢測。食物及衛生局局長陳肇始表示，目前並無完全排除在全民強制檢測期間實施「禁足令」。

港府3月將推行全民強制檢測，3周內全港約750萬名市民要接受檢測3次，以找出傳播鏈。有輿論指出，如果市民在全民強檢期間仍可自由行動，強檢會變得無用。

香港食物及衛生局局長陳肇始今早在電台節目上說，目前仍未敲定全民強制檢測的日期，需要考慮專家的意見及視乎政府的整體準備情況。

被問到是否一定不考慮禁足，她說不是，目前仍在商討中。

她說，從公共衛生角度而言，要發揮全民強檢最高效用，一定要減低人員流動，即市民不外出或盡量減少外出。

她並說，強制全民檢測需要大量採樣員及實驗室處理樣本，以目前香港的檢測量難以做到，要再研究將全部或部份樣本送到中國化驗。

陳肇始又說，根據衛生防護中心評估，目前疫情未見頂，社區仍有很多人確診，出現多條傳播鏈，政府仍會採取重點圍堵策略。未推出全民強制檢測前，會加強圍封強制檢測行動，目標是每天圍封10幢大廈強檢。

她又指出，要確保最需要入住醫院或隔離設施的患者，得到適切治療，會「分級分層」處理，按病情嚴重性，分批送往醫院隔離病房、社區治療設施、社區隔離設施，或者安排居家隔離。

香港行政長官林鄭月娥22日宣布將於3月推行全民強制檢測時表示，全民強檢配合禁足令更有效，但要付出很大代價，暫時落實的機率不大。

不過，國家衞健委醫政醫管局副局長李大川27日接受港媒訪問時表示，全民檢測倘配合禁足等封控措施，效果更好。

截至昨天，香港COVID-19確診已超過17萬例，單是第5波疫情已有超過15萬例。

現時香港抗疫最大問題是隔離及治療設施、醫護及檢測人員，及相關物資嚴重短缺。

新冠肺炎

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