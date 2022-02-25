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香港疫情惡化 動態清零面臨考驗

中央社 / 香港25日電
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照
香港特首林鄭月娥。 中新社資料照

香港的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續惡化，不單考驗政府「動態清零」的防疫目標，疫情甚至有可能失控。

綜合媒體的報導，本地今天新增約1萬例確診個案，呈報個案也逾2萬例，是疫情爆發兩年來的新高。

截至昨天，本地累計有8萬4千多例確診案，其中大部分在最新出現的第五波疫情期間爆發。

新一波疫情上月初出現，以變異株Omicron為主，而此前香港已有數月出現病毒清零的情況，令人對疫情一度十分樂觀。

在第五波疫情出現後，港府一直堅持以「動態清零」為目標，即早發現、早處理，以圍堵病毒在社區大範圍傳播。

有人認為，上月疫情爆發時，每天只有數十例確診案，市民也許會覺得「動態清零」還是做得到，但近週以來，每天確診案卻在6000或7000例以上，今天更逾萬例，這讓部分人士對「動態清零」目標感到悲觀。

當前疫情的傳播程度就如同官員所說，以幾所級數上升，且3天左右就出現一個確診新紀錄，比如從3000增至6000例，再增至1萬例。

隨著確診病例數激增，確診範圍也不斷擴大，目前無論是港島、九龍和新界，每天都有數十幢大樓或特定處所因為有人染疫而遭圍封；染疫的人從政府官員、警員、醫護人員、公務員、海外僱傭、囚犯到一般市民都有。

儘管港府仍然強調「動態清零」，但客觀上由於人力和醫療系統有限，至今有數萬名染疫但症狀不重的人只能居家隔離，不能到公立醫院或其他臨時設施接受適當治療。

更糟糕的是，香港一般住房十分狹小，在這樣的環境隔離，確診者有很大機會將病毒傳給家人。

此外，香港社會目前存在很多隱形傳播鏈，當局雖已採取許多防疫限制，但也不能完全杜絕病毒的快速傳播。

客觀形勢顯然令港府官員及醫學專家對當前疫情不樂觀，香港大學醫學院院長梁卓偉昨天公開說，預期新一波疫情的高峰在3月頭兩週才出現，4月疫情才會減緩。

如果梁卓偉的估計正確，香港疫情恐怕還要惡化下去。

目前的問題是，港府不單面對近似失控的疫情，更要面對市民的怨懟。

疫情爆發已有兩年，市民也忍受了防疫措施兩年，期間每天出外都要戴口罩，又不能群聚，工作更大受影響，難免有些人會失控。

在竹篙灣隔離中心，昨天就有10多名被隔離者集體抗議，不滿當局遲遲不讓他們離開。

概括而言，當前本地主流意見還是認同「動態清零」，但也有人在報章撰文，質疑這個目標無法達到，建議政府採取一些較具彈性的防疫措施，因為嚴苛的防疫措施已導致民生凋敝，許多人不能上班，沒有收入。

就行業來說，本地旅遊、消費和娛樂業已全面進入冰河期，電影、美容院、卡拉OK、健身房和理髮店等全部暫停，直到4月20日。

對於這些行業，港府給予了補助，但無論是老闆或員工，還是希望政府早日撤銷防疫限制，讓行業正常營業。

香港受波及的不單是零售及娛樂等行業，連海外人士也頗受影響。據報導，歐盟駐港辦事處上週寫信給行政長官林鄭月娥，指防疫措施已令約一成歐盟居港僑民離港，也有海外公司撤離。

報導表示，歐盟辦事處希望港府重新考慮當前實施的防疫限制。

顯然，民間及國際人士對港府的抗疫措施已經不耐，但從北京中央支援香港抗疫及港府的部署來看，當局還是堅持「動態清零」。

為了達到目標，當局決定下月起強制全民檢疫，同時在北京中央的支援下興建多個俗稱「方艙醫院」的臨時治療或隔離設施。

北京中央也同時供應香港大批醫療物資，又派遣醫學專家和檢測人員來港協助抗疫。

港府的部署已進入最後階段，但確診病例也持續增加，屆時新增的設施和人手能否令疫情減緩，還有待觀察。

新冠肺炎 林鄭月娥

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