快訊

贏了面子輸了裡子？經濟學人：不論有無入侵烏克蘭 普亭都輸了

學測沒簽名被扣一級分、分科測驗怎算？大考中心這樣說

港府3月全民強制核酸檢測3次 提前放暑假

中央社 / 香港22日電

香港當局今天公布新一輪更嚴厲的防疫措施，以遏制來勢洶洶的第5波COVID-19疫情。其中包括3月推行全民強制核酸檢測，每人須做3次；7、8月的暑假也提前到3月至4月中旬放假。

行政長官林鄭月娥今晚新公布相關措施，並重申港府的防疫目標是「動態清零」。

她說，第3波疫情爆發至今已導致5萬3000多人確診，是過去2年的4倍，同時導致145人死亡；病毒在社會廣泛傳播，而中共總書記習近平已透過中國國務院副總理韓正向她傳達「盡力遏制疫情」的指示。

香港當局並採取以下防疫新措施。

一、全港幼兒園，中小學7至8月的暑假，提前到3月及4月放假，4月17日復活節之後才陸續復課，空出來的校舍可用作病毒檢測或接種疫苗。

二、在北京中央支持派遣採樣員及化驗員下，香港預定3月推行全民強制核酸檢測，每人做3次，屆時全港將會設立數百個檢測中心。

在進行全民檢測期間，當局會向市民派發快速檢測包及N95口罩，讓市民在檢測的空檔期在家中進行快速測試，並戴上更安全的N95口罩。

三、在全民強制檢測中找到的確診者，將會立即接受隔離。而由於確診人數愈來愈多，當局正致力設立更多隔離設施，這些隔離單位目前約有5000個，預計本週內會增至1萬2000個，到3月可能增至1萬6000個。

四、治療方面，在北京中央支持下，當局將在接近深圳的落馬洲邊界興建一家臨時醫院，就像北京中央協助香港興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心。

此外，當局將會把香港一些體育館改為專門接收確診的老人。

五、在外防輸入上，當局決定延長澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等8個國家的航班禁令至4月20日。先前港府每次只延長禁令14天。

六、香港食店不能提供內食的禁令也一次延長至4月20日，不再是每次延長14天。

在記者會上，林鄭月娥呼籲市民對防疫要有信心，並指香港過去3年曾先後經歷過政治動盪和疫情，但在北京中央的大力支持下，香港也能「由亂轉治」，因此希望市民團結一致抗疫。

新冠肺炎 香港
>

延伸閱讀

香港新增6208例本土確診 將全面檢測

港媒：北京冀港5月壓下疫情 利習近平「七一」訪港

北京援港方艙醫院動土興建 提供1萬個單位

1天增6116例確診 林鄭月娥：考慮全民檢測

相關新聞

香港新增6208例本土確診 將全面強制檢測

香港衞生防護中心傳染病處主任張竹君22日公布，截至昨日新增6211宗新冠病毒確診，當中2270宗是醫院管理局直接化驗，另...

港10日內3名嬰幼兒染疫死亡 專家憂病毒再變異

香港10日內有3名5歲以下嬰幼兒感染COVID-19後死亡，兒科專家表示，現時無從稽考是甚麼原因引致多名染疫嬰幼兒死亡，...

11月大女嬰染疫離世 刷新香港最年輕疫亡記錄

繼4歲男童及3歲女童染疫死亡後，香港經濟日報報導，又有一名11個月大女嬰20日離世，刷新香港最年輕染疫死者。這也引發家長...

大陸昨新增59例本土確診 內蒙古最多占20例

大陸本土疫情持續蔓延，內蒙古是目前的重災區。大陸21日新增59例本土確診，其中內蒙古20例為全國最多，以及新增2例無症狀...

港疫情擴散大陸各地

大陸昨天新增本土確診病例七十一宗，新增本土無症狀感染者十五宗。其中邊境城市疫情持續蔓延，又以內蒙、黑龍江、雲南和廣東等省...

港確診逾7千 11月女嬰亡

香港疫情繼續惡化，新增確診個案突破七千五百宗；港府二十四日起實施「疫苗通行證」、進入超商、菜市場、百貨公司和餐廳等均須至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。