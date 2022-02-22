港府3月全民強制核酸檢測3次 提前放暑假

香港當局今天公布新一輪更嚴厲的防疫措施，以遏制來勢洶洶的第5波COVID-19疫情。其中包括3月推行全民強制核酸檢測，每人須做3次；7、8月的暑假也提前到3月至4月中旬放假。

行政長官林鄭月娥今晚新公布相關措施，並重申港府的防疫目標是「動態清零」。

她說，第3波疫情爆發至今已導致5萬3000多人確診，是過去2年的4倍，同時導致145人死亡；病毒在社會廣泛傳播，而中共總書記習近平已透過中國國務院副總理韓正向她傳達「盡力遏制疫情」的指示。

香港當局並採取以下防疫新措施。

一、全港幼兒園，中小學7至8月的暑假，提前到3月及4月放假，4月17日復活節之後才陸續復課，空出來的校舍可用作病毒檢測或接種疫苗。

二、在北京中央支持派遣採樣員及化驗員下，香港預定3月推行全民強制核酸檢測，每人做3次，屆時全港將會設立數百個檢測中心。

在進行全民檢測期間，當局會向市民派發快速檢測包及N95口罩，讓市民在檢測的空檔期在家中進行快速測試，並戴上更安全的N95口罩。

三、在全民強制檢測中找到的確診者，將會立即接受隔離。而由於確診人數愈來愈多，當局正致力設立更多隔離設施，這些隔離單位目前約有5000個，預計本週內會增至1萬2000個，到3月可能增至1萬6000個。

四、治療方面，在北京中央支持下，當局將在接近深圳的落馬洲邊界興建一家臨時醫院，就像北京中央協助香港興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心。

此外，當局將會把香港一些體育館改為專門接收確診的老人。

五、在外防輸入上，當局決定延長澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國及美國等8個國家的航班禁令至4月20日。先前港府每次只延長禁令14天。

六、香港食店不能提供內食的禁令也一次延長至4月20日，不再是每次延長14天。

在記者會上，林鄭月娥呼籲市民對防疫要有信心，並指香港過去3年曾先後經歷過政治動盪和疫情，但在北京中央的大力支持下，香港也能「由亂轉治」，因此希望市民團結一致抗疫。