香港新增6211例確診 32人死亡

港府表示，香港今天新增6211例確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），另有8013例「初步呈報」陽性案例。同時新增32人死亡。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會表示，2月1 日確診案只有126例，如今則有6211例，反映出確診病例數在短短20天內不斷「以幾何級數上升」。

張竹君預料，這種上升模式仍在繼續，呼籲香港民眾盡量留在家中，同時呼籲各公司讓員工在家工作。

另據相關官員公布，今天新增32人死亡，大都是老人及慢性病患。

相關衛生部門先前公布確診病例及初檢呈陽性案例，前者指病患已經有症狀，為確診案；後者則指檢測呈陽性，但尚未有症狀。

張竹君表示，由於有些陽性案例需要幾天才能確定呈陽性，未能反映實際情況，因此，他們決定改公布「初步呈報」案例。

截至22日止，香港初檢呈陽性案例已超過6萬例。