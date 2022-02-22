鍾南山：中國大陸香港防疫目標仍是動態清零

中國大陸著名呼吸病學專家鍾南山說，中國大陸和香港不會容忍COVID-19導致大量長者死亡，政策仍然是爭取動態清零。

香港文匯報今天報導，中國工程院院士的鍾南山昨天以視訊方式為香港巿民加油打氣，並給出3項防疫建議，包括預防傳播、加強疫苗注射、儲備藥物治療。

他並呼籲港人團結協作，在北京中央政府的支援下共克時艱，必定能取得第5波抗疫的勝利。

鍾南山指出，1月5日香港發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新病毒株Omicron疫情以來，由於傳播迅速，至今粗略計算，已有接近6萬人患病，至少75人死亡，對經濟及社會造成極大衝擊。

他說，與其他病毒株比較，Omicron患病症狀較輕，主要在鼻咽及呼吸道，肺炎的發生率相對較少，死亡率較低，近似季節性流行性感冒，市民不用過於擔憂。

但他說，流感是1個傳1個至2個，Omicron是1個傳6至7個，傳播性大大高於流感；現在香港的粗死亡率為0.15%，若60歲以上人群大批感染，死亡率會明顯增加。

他表示，不管有什麼不同的政治觀念，但在人與病毒的鬥爭中，最高的人權就是人的生命，是健康的生命。

他說，與西方一些國家不同，中國大陸和香港對待COVID-19的指導思想是「生命至上，健康至上」，「我們不會容忍自然感染導致大量的長者死亡，所以我們的政策仍然是爭取動態清零」。