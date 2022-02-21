港人24日起進入餐廳市場 須先接種1劑疫苗

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，自24日起，港人進入餐飲店、超級市場和菜市場等場所，必須接種至少1劑疫苗。

香港特區行政長官林鄭月娥先前已預告這項俗稱「疫苗通行證」的措施，相關官員今天公布執行詳情。

香港食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今天在記者會上說，「疫苗通行證」將適用於本地大部分場所，包括餐飲店、超市、菜市場、商場及百貨公司等；民眾進入這些地方，必須接種至少1劑疫苗。

但港府對不同場所有不同要求。其中，民眾進入飲食店及政府機構等地時，必須主動出示施打疫苗證明文件，或是透過手機掃描相關場所張貼的「安心出行」軟件編碼，以顯示接種紀錄。

在此之前，部分飲食店已提前實施這項措施。

至於超市、商場和菜市場，民眾不必主動出示，但當局會隨機抽查。

不過，因為健康理由而不能接種疫苗的人，出示醫生開具的豁免證明書即可進入相關場所。