港人24日起進入餐廳市場 須先接種1劑疫苗
由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，自24日起，港人進入餐飲店、超級市場和菜市場等場所，必須接種至少1劑疫苗。
香港特區行政長官林鄭月娥先前已預告這項俗稱「疫苗通行證」的措施，相關官員今天公布執行詳情。
香港食物及衞生局副秘書長蔡傑銘今天在記者會上說，「疫苗通行證」將適用於本地大部分場所，包括餐飲店、超市、菜市場、商場及百貨公司等；民眾進入這些地方，必須接種至少1劑疫苗。
但港府對不同場所有不同要求。其中，民眾進入飲食店及政府機構等地時，必須主動出示施打疫苗證明文件，或是透過手機掃描相關場所張貼的「安心出行」軟件編碼，以顯示接種紀錄。
在此之前，部分飲食店已提前實施這項措施。
至於超市、商場和菜市場，民眾不必主動出示，但當局會隨機抽查。
不過，因為健康理由而不能接種疫苗的人，出示醫生開具的豁免證明書即可進入相關場所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言