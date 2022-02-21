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傳上海隔離政策將調整 官方稱沒有變化

中央社 / 上海21日電

台商圈盛傳從上海入境中國的隔離政策將放寬。上海市政府今天表示，入境人員隔離政策沒有任何變化，仍實行14天集中隔離。

上海目前對入境人員實施「14+7」的隔離政策，14天在旅館集中隔離後，如果在上海有固定居住地且滿足居家健康監測條件，則繼續7天居家健康監測，期間「非必要不外出」；若無固定居住地或條件不足者，則再到指定健康監測旅館待7天，期間也不得離開旅館。

昨天台商圈盛傳，有些台灣人已陸續收到通知，表示對符合條件的新入境人員，實行「7天集中隔離＋7天居家隔離」措施；對於老人等不適合集中隔離的6類人員，實施「1天留驗＋13天居家隔離」措施，但強調官方尚未正式公告。

澎湃新聞報導，有網友在上海市政府新聞辦的微信公眾號「上海發布」對此留言提問。

上海發布今天回應稱，上海入境人員隔離政策沒有任何變化，對入境人員實行14天集中隔離。此外，一直以來，對有特殊困難、且符合條件的人群，如本人自願，經嚴格審核批准後，可實行居家隔離。

「上海發布」稱，上海始終嚴格執行居家隔離審批程序，並落實規範管理，確保居家隔離各項防控措施落實到位。

另外，根據上海市衛健委上午通報，20日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土無症狀感染者2例。

這兩名無症狀感染者是17日報告從香港來到上海的確診病例的密接人員，在集中隔離點例行核酸檢測中被發現。

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