研究：男性確診COVID-19 可致睪丸受損

香港大學一項研究顯示，男性感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，睪丸組織可能受損，生育能力隨之下降，而接種疫苗可以預防這種情況。

綜合本地媒體今天的報導，港大微生物學系此前用兩組倉鼠進行實驗，得出的結論是感染COVID-19的後遺症除了肺功能、記憶力等可能不及以往，男性生育能力也有機會降低。

研究團隊用兩組倉鼠進行實驗，一組感染COVID-19，另一組感染流感病毒。

結果顯示，感染COVID-19的倉鼠中，接近一半的睪丸組織出現不同程度受損，約1/3睪丸內出現水腫，另有19%的睪丸出血，也有部分倉鼠的睪丸出現急性炎症、停止製造精子等現象。

研究指出，感染COVID-19倉鼠的精子量和血清內的雄性荷爾蒙睪丸酮，在4至7天內急劇下降。

這些倉鼠在感染病毒42至120天後，睪丸萎縮，尺寸和重量也變小、變輕，體內的性荷爾蒙明顯降低，但感染流感病毒的倉鼠並無這些問題。

研究團隊因此指出，男性感染COVID-19可能影響睪丸和生育能力，而即使患者康復，生育能力也有機會無法回復正常。

研究團隊指出，接種疫苗可以預防這種情況。