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港增6067例確診 累計5.2萬例超越武漢

中央社 / 台北20日電
香港COVID-19疫情呈上升趨勢，今天新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。 路透社
香港COVID-19疫情呈上升趨勢，今天新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。 路透社

香港COVID-19疫情呈上升趨勢，今天新增6067例確診，是第3次單日突破6000例，並有14人染疫死亡。疫情2年多以來，香港累計逾5萬2千例陽性病例，首度超越疫情起源地中國武漢的官方數字。

綜合港媒報導，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會通報，今天增加6067例確診，其中12例為境外移入，其餘都是本土病例。累計有超過240間安老院舍有確診病例，包括197名員工和672名院友。目前約有1萬人正接受居家隔離檢疫。

張竹君又表示，疫情仍呈上升趨勢，15至17日每天接獲4000多病例通報，18日接獲7000多例，19日達1萬例。

衛生防護中心總監徐樂堅解釋，這些呈報病例包含一採陽性病例。因目前檢測需求龐大，衛生署接獲的樣本最少要24小時才能確診，如19日公布的確診病例數目，部份樣本可能是18日已接收到。綜合一採陽性及確診數目，最能反映疫情實際趨勢。

徐樂堅又表示，香港疫情仍然非常嚴重，現行社交距離措施必定不能夠放寬，需要再多觀察1至2週，了解疫情蔓延能否遏止，相信社交距離措施仍要再延長一段時間。如果疫情繼續惡化，有需要進一步緊縮措施，包括考慮再縮短餐飲內用時間等。

醫院管理局總行政經理何婉霞表示，增加14名染疫病人死亡，包括7男7女，年齡介於70至98歲。另有10多名患者危殆，數十人嚴重，目前深切治療部使用量約60%。目前約6000名病人在醫院留醫或社區隔離設施隔離。

根據衛生防護中心網站數字，截至19日，香港共登錄4萬6763例COVID-19陽性檢測病例，連同今天公布的確診病例，即共有5萬2830陽性檢測病例。

根據武漢市衛生健康委員會網站，曾經封城70多天的武漢市，截至18日全市累計報告確診病例5萬471例。香港這波疫情急速惡化，導致2年多來的累計確診數字，首次超越武漢市官方公布的確診數字。

新冠肺炎 香港

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