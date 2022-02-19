北京援港方艙醫院動土興建 提供1萬個單位

中國國家主席習近平指示全力協助香港抗疫後，北京中央支援在港興建的社區隔離及治療設施（方艙醫院），下午舉行動土儀式，將提供1萬個單位。第2批援港醫療防疫工作隊今天也已抵達。

綜合中通社、澎湃新聞報導，大陸支援香港抗疫，在竹篙灣及啟德碼頭興建的社區隔離及治療設施，19日下午在竹篙灣工地舉行動土儀式，香港特首林鄭月娥、香港中聯辦副主任尹宗華出席。

林鄭月娥表示，香港現在社區隔離及治療設施不足，感謝中央接受請求，委託大陸施工團隊在竹篙灣及啟德用地，興建大約1萬個社區隔離及治療單位。

她說，港府也會全力尋找其他社區隔離及治療設施，包括徵用新落成的公共屋村樓宇、租借酒店及改裝室內體育中心，預計提供2萬個單位陸續讓感染者入住。

尹宗華表示，全力支援港府履行抗疫主體責任，支援林鄭月娥領導特區防疫抗疫工作。

央視新聞報導，應港府的需求，大陸支援香港抗疫工作專班派遣的第2批醫療防疫工作隊，今天抵達香港展開工作，全力配合特區政府展開相關工作。

第2批工作隊包括核酸採樣隊和醫療專家組共114人，其中，醫療專家主要將與香港臨床醫療專家分享大陸COVID-19患者的救治經驗。

香港近期因為疫情嚴峻，生鮮食物供應吃緊。報導稱，隨著廣州至香港的水上生鮮應急保障通道開通，首批3噸菜心今天淩晨抵達香港油麻地珠江一號碼頭。香港菜市場的蔬菜價格近日逐步回調，各類物資的供應量漸趨穩定。