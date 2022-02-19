3劑滅活仍難防Omicron 中國開放疫苗混打

中國大陸多地遭Omicron入侵，許多人已打3劑COVID-19國產滅活疫苗仍染疫。中國國家衛健委官員今天宣布，已開始部署疫苗混打，供18歲以上、第2劑滿6個月的目標人群選擇。

世界各國相繼採用疫苗混打策略，以因應Delta、Omicron變異株疫情，中國遲至今天才宣布開放。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制19日下午舉行新聞發布會，國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，近日，經國務院聯防聯控機制批准，已開始部署「序貫加強免疫接種」。

此前，中國大陸已完整接種疫苗（滅活2劑或腺病毒載體1劑）的民眾，接種加強針只能再打相同技術路線疫苗1劑。

吳良有指出，序貫加強免疫策略實施後，凡完整接種國藥北京、北京科興、國藥武漢滅活疫苗或天津康希諾的腺病毒載體疫苗滿6個月、18歲以上的目標人群，還可以選擇智飛龍科馬的重組蛋白疫苗或康希諾的腺病毒載體疫苗進行序貫加強免疫。對於目標人群來說，同源加強免疫接種和序貫加強免疫選擇一種即可。

他說，研究數據顯示，同源加強免疫和序貫加強免疫都能夠進一步提高免疫效果，希望滿足接種條件的人群能夠主動接種、及早接種，為健康加碼、為防疫加油。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶表示，這次序貫免疫的對象，第一個是18歲以上的人群，第二個是他要完成2劑的滅活疫苗接種，而且這2劑接種的是國藥北京、北京科興、國藥武漢的滅活疫苗。第三個是要全程完成2劑的接種，而且接種間隔不能短於6個月。第四個是沒有進行過加強免疫，也就是第3針沒有打。

據國家衛健委新聞發言人米鋒在會中通報，截至2月18日，中國大陸累計報告接種COVID-19疫苗30億7575.2萬劑，完整接種的人數為12億3254.3萬人。