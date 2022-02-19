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香港疫情危急 隔離設施缺乏問題棘手

中央社 / 台北19日電

香港第5波疫情狀況危急，春節後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數量急遽攀升，公營醫療系統面臨龐大壓力，隔離設施欠缺則是另個棘手難題。

綜合星島日報、香港電台等香港媒體報導，香港今天通報新增約7000例確診個案、7000例初步陽性個案。確定數字和詳細疫情發展情形，將另由官方公布和說明。

醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞在電台節目上表示，目前危重個案比率少，醫管局仍可處理到，最重要的是隔離問題，政府正物色更多隔離設施，由於個案太多，即使每天增加到幾千個隔離單位，也很難將所有人隔離；因此患者在家做好衛生工作非常重要，大部分人可在數日後康復。

高拔陞在節目後指出，連日來確診個案升幅是海嘯式攀升，公營醫療系統面對前所未有壓力，部分市民要在急症室外等候，情況不理想，對此感到抱歉。昨晚曾視察急診室情況，已暫時將所有要等候的長者安排在醫院室內或其他隔離設施，但估計情況仍會非常艱困。

高拔陞說，醫管局調整確診患者出院準則後將有助加快流程，不過倘若短時間內仍有大批患者和其他市民到急診室求診，仍會出現「塞車」，呼籲輕症患者可以到指定診所求診，或致電熱線諮詢。

高拔陞認為，全民檢測是非常重要和有效遏制疫情的作法，但過程複雜，需要多方面配合，醫管局會與政府部門和專家研究。

香港政府衛生署衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議，政府要提高每天疫苗接種量至少一倍，並推高第二劑疫苗接種率，以減低死亡數字和醫療系統面對的衝擊。

香港政府衛生署衛生防護中心疫苗可預防疾病科學委員會成員林永和呼籲，期待部分私立醫院可以協助接收感染者，或者可在院內劃分專門照顧區域，目前公營醫療系統開始淪陷，私立醫院不能獨善其身。

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