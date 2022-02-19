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藝人有明顯病徵快篩結果不一 籲：別用同款快篩試劑

香港01 / 文．黃欣華
擷自香港01
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香港第五波疫情愈演愈烈，演藝圈亦宣告失守，相繼有多名藝人連日來宣布確診，歌手林欣彤今日（19日）在IG宣布疑確診，更呼籲：「已驗證我今日快篩到陽性，建議大家使用快篩不要一直用同一個牌子。」

林欣彤分享自己經歷：「前幾日其實我都已經有病徵，我連續幾日用同一個方法和牌子快篩去測（是從鼻的方式，簡稱為A），結果是陰性。但今天病徵更嚴重，再用A去test，都是陰性Negative，然後我再用另一牌子去試（是放舌頭底的，我稱為B）T結果測到陽性Positive。我推測可能我今日之前已經是陽性，不過A測不到，但用A check我同住的是陽性。

結論：A在我身上不OK，但在其他人身上OK；B在我身上OK。所以我建議大家如果覺得自己有病徵，想check可以試下用不同方法去測試，不要一直用同一個！」她更指自己也將會接受官方的篩檢，看是否自己真的是陽性。

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文章授權轉載自《香港01》

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