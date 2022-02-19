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港救護員連續工作17小時 驚見15人染疫只能送兩童入院

香港01 / 文．孔繁栩
救護員每次接送患者入院後，都要到救護站消毒，並洗消救護車和設備。擷自香港01
救護員每次接送患者入院後，都要到救護站消毒，並洗消救護車和設備。擷自香港01

香港第五波疫情失控，不少患者滯留社區。肩負將病人送院工作的消防處署理救護總隊目湯耀基接受《香港01》訪問時，憶述日前一宗難忘「召喚」，他當晚OT（超時工作）「直踩」17小時，趕到屯門接送一名發燒的5歲男童入院，但原來村屋內有15人均染疫，男童父親不想加重醫療壓力，只讓病情轉差的兒子送院，他其後得知其實屋內還有一名5歲確診女童，「為人父母，小孩接受不到治療都覺得傷心，我很感觸，想盡我能力帶他去看醫生」，他最終將兩名兒童載走治療，慨嘆醫療資源有限，遺憾無法將所有有需要的病人一併送院。

消防處署理救護總隊目（沙田救護站）湯耀基表示，第五波疫情工作量大增，過去一段時間都以接運確診個案為主，超時工作亦相當普遍，就如日前上午7時半開工，原定晚上7時半下班，但在返回救護站途中收到控制中心「召喚」，最終當日「直踩」17小時。

男童發高燒神智混亂 快速測試呈陽性

湯耀基指這次OT令他相當難忘，當時控制中心指屯門藍地有一名5歲男童發高燒神智混亂，他們立即由沙田趕去現場，途中得悉男童及其家人經快速測試後呈陽性，屬懷疑確診個案，他到場後已見到有6至7人站在一棟村屋門前，「我當時想，一架車無法載這麼多病人，等我保護裝備落車，我跟他說『不好意思，路程遠，你要耐心等等』。」

手抱染疫男童的父親沒有責怪他們，反而向湯耀基說：「沒關係，知道你們忙，其實我沒想過要叫救護車，但小朋友病情從早上到晚上急轉直下，無奈下才請你來帶他去看醫生。」父親說，他們一家經核酸檢測後約4日仍未收到報告結果，但全家已經出現病徵，全棟村屋三戶共15人全告染疫，「其實我們全部都看不到醫生，只是想小朋友看，他的情況好令人擔心。」

同住尚有一名5童女童亦初步確診

「那刻我有點傷心，在想怎麼會這樣呢？」湯耀基按耐情緒地憶述。經查問後，原來男童是龍鳳胎，還有一名雙生的5歲女童染疫，湯耀基堅持向男童父親表示：「沒關係，我也帶女童走，趁醫院還沒滿載，快帶她去看醫生。」

一單突如其來的OT「召喚」敲動湯耀基心靈，令他想起家中的兩名女兒，他慨嘆：「為人父母，看見小朋友感染重症，連我這位旁觀者都覺得傷心，但醫療資源有限，很多患者留在市區未送醫治療，如果是自己女兒，接受不到治療，看他們很辛苦都覺得傷心，我頓時好感觸，想盡我能力帶她去看醫生。但那一刻非我能力範圍，無法送全部患者很傷心，我能力做不到。」

送6歲小童單獨治療 救護隊：眼神驚恐難形容

消防處救護隊目（疫情控制及應變專隊）方家智一直駐守治療設施，他指救護員雖然見盡生離死別，但早前接送一名染疫的6歲小朋友去隔離設施時，亦令他相當動容，「試問一個成年人，要去一個從未去過的隔離設施，你會有怎樣的情況發生？更何況是一位6歲小朋友？要付出多大勇氣，才可以面對挑戰？他要自己承擔、承受去未知之地。」

方家智與同袍在行車途中，不斷鼓勵及安慰這名6歲小朋友，當他們抵達治療處後，小朋友拖着同袍的手回望着他，「眼神相當驚恐，很難用語言形容」，儘管如此，他們最後還是要放手，讓小朋友孤身面對治療。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 香港

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