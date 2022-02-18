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香港防疫的尷尬處境 未能共存病毒也無法清零

中央社 / 台北18日電

香港第5波疫情猛烈，確診案例數量屢創新高，官方不輕言實施封城或強制全民篩檢。分析指出，香港仍保留中國大陸未有的一些自由，無法複製使用威權主義工具的經驗去阻止病毒傳播。

香港疫情飽受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染力病毒株Omicron肆虐，確診病例數量呈幾何式成長，醫療體系不堪負荷，香港目前正經歷疫情蔓延兩年多來最為嚴重的一波疫情。面對疫情，官方求援北京支援，但未輕言採取全市封城或全民強篩等做法。

紐約時報分析，中國政府要求病毒清零策略未能在香港複製。香港仍保留中國大陸未曾有過的某些自由，無法動用全套威權主義工具或不惜一切代價動用似乎無限的人力去阻止病毒傳播。衛生專家指出，香港疫情危機反映了其獨特政治模式的侷限性。

香港第5波疫情爆發前，香港透過保持社交距離、對接觸者積極追蹤等作法防疫，也在一度程度上控制了疫情，但卻在這波敗給了Omicron。

伴隨疫情擴大，香港行政長官林鄭月娥最初仍試圖劃分香港防疫上的特殊性，直言由於語言差異，由中國大陸人員赴港全面篩檢的作法並不切實際。農曆春節期間，疫情發展逐漸失控，中國官媒、中共黨媒陸續發出多篇評論批評香港防疫，呼籲必須採取同中國大陸動態清零做法。

在香港防疫討論中，有些人將防疫策略視作對北京表忠誠的指標。紐約時報引述北京航空航天大學法學院副教授田飛龍意見指出，香港抗疫出現漏洞和搖擺，說明香港政府仍存在一些不夠忠誠的官員和兩面派，應該進一步從制度上將他們淘汰出來。

香港中文大學中國研究中心客座教授林和立說，雖然香港政府聽從來自北京的指示，但他們對全速前進仍有猶豫，他們知道大多數香港人不信任中央政府的做事方式。一些人也擔心，當局會以最近的疫情為理由，推出更多的監控措施。

陸媒環球時報18日報導指出，中國第13屆全國政協常委、香港衛生署前署長陳馮富珍認為，對香港來說，這次抗疫不僅關乎人民生命安全，也是對「愛國者治港」實際能力和成效的關鍵測試，唯有堅持與中國發展共進步的道路，才能幫助香港盡早走出疫情。

新冠肺炎

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