蘇州南通疫情管控加強 台廠京隆科技確診者增加
官方今天發布，蘇州工業園區正處於疫情「內防擴散、外防外溢」的關鍵時刻，防控措施再加強。16日新增的22例感染者中，有4例確診者是台資企業京隆科技的員工。
蘇州工業園區是蘇州市GDP排行第一的區域，匯集許多科技公司，也是長三角區域重要的積體電路產業基地。疫情爆發對當地經濟乃至全球供應鏈的影響受到關注。自13日出現疫情以來，全區居民已經做了兩次核酸檢測。
根據微信公眾號「蘇州發布」，16日，蘇州新增COVID-19確診病例16例，無症狀感染者6例，其中4例確診者是台資企業京隆科技的員工。蘇州本輪疫情累計報告確診病例42例，無症狀感染者11例。
蘇州工業園區今天也發布進一步加強社會面管控的通告，表示園區全域被列為疫情防範區，部分區域被列為疫情封控區、管控區，正處於「內防擴散、外防外溢」的關鍵時刻。
根據通告，對確診病例密切相關活動場所從嚴採取「區域封閉、足不出戶、服務上門」的封控措施或「人不出區、嚴禁聚集」的管控措施。
此外，取消各類公眾聚集性活動，室內文化場館、體育健身場館、旅遊景區、宗教活動場所暫停開放，書店、電影院、棋牌室、網咖、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉，中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構一律暫停。
此外，江蘇省南通市15日發現一名與蘇州關聯的陽性病例，根據央視新聞，16日零時起，出入南通火車站、機場及搭乘省市際班車都須持48小時核酸檢測陰性報告。
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