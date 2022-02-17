快訊

金管會斷炒房金流祭「最強殺手鐧」 4家銀行影響最大

蘇州南通疫情管控加強 台廠京隆科技確診者增加

中央社 / 上海17日電

官方今天發布，蘇州工業園區正處於疫情「內防擴散、外防外溢」的關鍵時刻，防控措施再加強。16日新增的22例感染者中，有4例確診者是台資企業京隆科技的員工。

蘇州工業園區是蘇州市GDP排行第一的區域，匯集許多科技公司，也是長三角區域重要的積體電路產業基地。疫情爆發對當地經濟乃至全球供應鏈的影響受到關注。自13日出現疫情以來，全區居民已經做了兩次核酸檢測。

根據微信公眾號「蘇州發布」，16日，蘇州新增COVID-19確診病例16例，無症狀感染者6例，其中4例確診者是台資企業京隆科技的員工。蘇州本輪疫情累計報告確診病例42例，無症狀感染者11例。

蘇州工業園區今天也發布進一步加強社會面管控的通告，表示園區全域被列為疫情防範區，部分區域被列為疫情封控區、管控區，正處於「內防擴散、外防外溢」的關鍵時刻。

根據通告，對確診病例密切相關活動場所從嚴採取「區域封閉、足不出戶、服務上門」的封控措施或「人不出區、嚴禁聚集」的管控措施。

此外，取消各類公眾聚集性活動，室內文化場館、體育健身場館、旅遊景區、宗教活動場所暫停開放，書店、電影院、棋牌室、網咖、KTV、遊戲廳、酒吧等密閉場所暫時關閉，中小學校、幼兒園暫緩開學，線下培訓機構一律暫停。

此外，江蘇省南通市15日發現一名與蘇州關聯的陽性病例，根據央視新聞，16日零時起，出入南通火車站、機場及搭乘省市際班車都須持48小時核酸檢測陰性報告。

新冠肺炎

延伸閱讀

陸報告：逾2成人 春節後想跳槽

疫情告急 蘇州台協：請台資企業員工和家屬做好防護

疫情吃緊！北京現香港移入確診 滿洲里緊急封城

中國大陸新增46例本土新冠確診 蘇州18例最多

相關新聞

香港新增6116例新冠確診、24死 再創單日新高

香港衞生防護中心17日公布，香港新增6116例新冠病毒陽性個案，其中6107例為本土病例。此外，還有6300例初步確診為...

醫療崩潰 再增119醫護染疫 急症護士個個做到啞了

新冠患者急增，加上醫護染疫令人手百上加斤，醫管局昨公布多119名員工染疫，暫無病人列為密切接觸者，26名員工列密切接觸者...

香港與封城的距離？北京怒催750萬港人強制三普篩

「權力集中的嚴厲防疫，仍陷入了一團混亂。」長期堅持防疫清零，最後仍遭Omicron病毒攻破關口的香港，目前正遭遇大規模擴散的第五波社區疫情。16日全港新增確診4,285例，累積重症住院者也飆至4,654例，各地公立醫院的收容能量全面爆炸，滿出來的大量病患只能露天安置等待病床周轉，可全港仍有至少1萬2,000人無法救醫。嚴重狀況接近失控，16日甚至逼使遠在北京的習近平直接發出「嚴正關切」，下令特首林鄭月娥的港府「盡一切手段控制疫情」——但隨後港府卻馬上放出一系列香港封城、局部封城、中共中央的「防疫指導團」來港、以及全城動員總升級「鐵腕防疫」的選項預告？

蘇州南通疫情管控加強 台廠京隆科技確診者增加

官方今天發布，蘇州工業園區正處於疫情「內防擴散、外防外溢」的關鍵時刻，防控措施再加強。16日新增的22例感染者中，有4例...

香港今日新增確診恐達5,000例 傳港府考慮進行全民普篩

據香港電台與香港商業電台報導，香港今日新增新冠肺炎確診病例恐達5,000例左右，高於前一天的4,285例，再創單日確診新...

港傳強推全民檢測 「清零政策」凸顯中港矛盾

《香港01》週三 (2月16日)報導，香港計畫將「前所未見」，按香港人身份證編號去劃分，在一周內檢測750萬人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。