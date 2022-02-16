香港3歲女童成疫症最年輕死者 母悼念：短短一生都戴口罩

短短3年的人生幾乎都在新冠肺炎疫情下度過，她可能未嘗試過「正常」的童年生活便離開了。香港1名3歲女童感染新冠肺炎變種病毒Omicron後病情急速惡化，昨晚（15日）於兒童醫院深切治療部離世，成為患症疫的最年輕死者。

這是繼4歲男童後，5天內第2名染疫幼童病逝，事件令家長既震驚又傷心，不少人在發文悼念女童，許多港媽表示非常難過，尤其是香港抗疫2年多，該名女童基本上從未試過沒有疫情的生活，「成世都戴口罩」，更加失去不少親子時間，童年少了許多色彩，令人聞訊落淚。有留言稱留意到女童的家人曾帶她到不同醫院，相信家人當時極度徬徨，認為現時大部分幼童都無接種疫苗，提出政府是否應該設部門獨立處理幼童染疫的情況。

1名3歲女童上周六（12日）先後到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，再轉送到兒童醫院深切治療部，昨晚（15日）不幸離世，成最年輕染疫死者。女童無長期病患，感染Omicron後病情急速惡化，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，確認女童是死於新冠肺炎，故不用開死因庭處理。

有港媽在親子王國討論區發文，得知3歲女童死亡後，「作為媽媽，聽到非常難過」，事件令許多網民心碎，「唔好再有細路出事，希望小女孩家人節哀」、「個心哽住哽住」，又指沒想過幼童都這麼容易變重症。

香港抗疫2年多，一班「疫下BB」牙牙學語已要戴上口罩，甚至已成為習慣，當爸媽大頭蝦忘記幫他戴好口罩時，甚至會懂提醒父母，即連餐具都未用得好，戴好口罩卻變成早早學懂的「常識」。網民慨嘆小妹妹3歲就離開人世，「諗起呢2年咁多封乜封物，好多家庭親子時間都失去咗」，觀乎女童短暫人生，稱得上「成世都戴口罩，諗起都想喊」。

網民批評部分家長仍以為小孩染疫問題不大，「幾日就會自己好返，佢哋而家啞晒啦」，希望市民別再輕言Omicron只是感冒，甚至質疑「講just a flu令到部分人輕視咗隻病毒，間接害死小朋友」。又指早前仍有家長質疑暫停面授課堂，「咩都鬧一餐，小朋友無打針，中咗真係會無命㗎」。

有人推測女童家人帶她去過不同醫院，當時可能慌亂到無法想象，「兒童3、4歲係最危險，無乜接觸過冠狀病毒，一來就好嚴重，其實政府現在可否馬上開放兩個獨立部門處理兒童發燒，做好分流，以防交叉感染」。家長指大部分小朋友都沒有注射疫苗，疫情肆虐情況下恐更危險，現時確診病人難以入院下，小孩一旦確診，「家長真係好無助」。

3歲兒童目前可以接種科興克爾來福疫苗（科興疫苗），而5至11歲兒童由2月16日開始可以接種復必泰疫苗。兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗，需要相隔28天；至於復必泰疫苗，衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，兒童若接種復必泰疫苗，只接種成人復必泰疫苗的三分一劑量，而5至11歲兒童，接種兩劑科興疫苗之間相隔28日，接種兩劑復必泰疫苗則要相隔至少12星期，並建議在大腿注射。

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文章授權轉載自《香港01》